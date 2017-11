Gina Lollobrigida: ‘Ho subito violenze a 19 anni’

Gina Lollobrigida parla delle molestie subite da giovane. La diva italiana, ospite del programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, ha confessato d’aver ricevuto anche lei molestie nel corso della sua vita: “anche io le ho subite, anzi di più, e non ho denunciato”, ha affermato. In un periodo in cui esplodono quotidianamente nel mondo dello spettacolo casi di molestie taciuti per anni, arriva anche la testimonianza di una delle attrici che ha fatto la storia del cinema italiano.

La prima molestia a 19 anni e della seconda meglio non parlarne. La Lollobrigida ha ricordato le volte in cui ha subito violenza, pur non facendo i nomi: “La prima volta avevo 19 anni, andavo ancora a scuola, della seconda meglio non parlare…”. Ed in merito a quanto accaduto negli Stati Uniti con il caso Weinstein, ha affermato: “Credo che avrebbero dovuto denunciare per tempo ma non hanno avuto il coraggio”. Per poi aggiungere che neanche lei, a suo tempo ebbe il coraggio di denunciare le molestie subite. In merito alle due persone che usarono violenza contro la sua persona, ha solo ricordato che “avrebbero perso entrambe il lavoro. Uno straniero e uno italiano (…) erano due cose abbastanza gravi (…) la seconda volta ero già sposata, cominciavo a fare il cinema”.

(Foto: www.lastampa.it)