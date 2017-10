Le rivelazioni choc di Michelle Hunziker: “Vittima di una setta, pensavo di morire”

La nota showgirl ha raccontato, in una toccante intervista, che per 5 anni è stata sconvolta da una setta che l’ha condotta sull’orlo del baratro, facendola precipitare in uno stato confusionale e depressivo.

Una donna che noi abbiamo sempre modo di vedere allegra e solare, positiva, che si racconta per essere di aiuto a tante donne che stanno passando un momento come il suo, lanciando il messaggio di chiedere aiuto e di avere coraggio per non cadere in pericolose trappole. Per fortuna per lei è solo un brutto ricordo. La sua storia inizia quando si è rivolta ad una pranoterapeuta che per i primi tempi si è rivelata come una persona degna della sua fiducia. La sua terapia consisteva anche in cene al termine delle quali si svolgevano dei riti per attirare le energie dei defunti o degli spiriti potenti. In queste riunioni vi erano altri personaggi del mondo dello spettacolo, scrittori, magistrati e direttori di giornali. Michelle Hunziker aveva soli 23 anni, era sposata con Eros Ramazzotti ed era mamma di Aurora. Era per lei un periodo molto stressante, tanto che si era accorta che le cadevano i capelli. Dopo qualche seduta con questa donna dal nome Clelia tutto andava per il verso giusto, tanto che, su una sua spinta, si è ricongiunta anche con il padre con cui non aveva più rapporti. Quando questi morì la showgirl svizzera ha conosciuto un altro momento di crisi ed è proprio in questo periodo che Clelia ne ha approfittato per portare Michelle ad isolarsi lasciandole credere che tutti i suoi problemi derivavano da energie negative che la invadevano.

L’unico modo per uscirne era quello di ricominciare la sua vita da zero e per un periodo ha sofferto anche di attacchi di panico poiché durante le sedute nella setta le avevano inculcato l’idea che dovesse morire. Oggi Michelle è una donna molto forte, che non si lascia spaventare e che a quelli più giovani, coetanei della figlia, consiglia di non seguire nessuno e di essere maestri della propria vita. Di quanto le era accaduto non ha mai parlato con nessuno, tranne con il suo attuale marito Tommaso Trussardi, che definisce anche il suo migliore confidente. La showgirl svizzera racconta anche della sua storia di allora con in cantante di successo Eros Ramazzotti, attribuendo alla setta una buona responsabilità per la fine del suo matrimonio. Infatti durante le riunioni il cantante italiano era stato definito negativo per la sua vita e che quindi doveva lasciarlo per avere dei miglioramenti soprattutto nel suo umore e nella sua psiche. Quando Eros Ramazzotti l’ha messa di fronte ad una scelta, o lui o la setta, lei ha scelto quest’ultima nonostante la Hunziker nutrisse per lui un sentimento d’amore molto forte.

[Foto: gioit.h-cdn.co]