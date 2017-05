Perde il portafogli con 33 mila euro: 50enne lo ritrova e lo restituisce

Un uomo di circa 70 anni, ex agricoltore originario del mantovano, ha vissuto ore di totale disperazione e panico quando, qualche giorno fa, ha perduto il suo portafoglio contenente la bellezza di 33 mila euro. L’anziano aveva speso un’intera vita a mettere da parte quei soldi, che avrebbe usato solo in caso di necessità. L’uomo aveva smarrito il denaro a una pompa di benzina, dopo aver fatto rifornimento.

Per sua fortuna un uomo, un impiegato 50enne della zona, ha recuperato il tutto e lo ha portato con sé. Dopo la denuncia che il pensionato ha presentato ai carabinieri, le forze dell’ordine hanno provveduto a visionare i video di sicurezza della pompa e sono riusciti a risalire all’uomo che aveva rinvenuto il bottino. Sono riusciti a rintracciarlo grazie al numero di targa e, una volta trovato, l’uomo ha restituito tutta la somma di denaro.

C’è da evidenziare però che, in realtà, il 50enne è stato contattato dai carabinieri quando già si trovava in centrale, poiché stava consegnando il portafoglio in un’altra stazione di polizia.

Una volta rientrato in possesso dei suoi averi, il pensionato è scoppiato in un pianto, commosso anche dall’estrema onestà del 50enne, che ha voluto ricompensare regalandogli svariate centinaia di euro.

Una storia, questa, che dimostra ancora una volta che ancora esistono persone di buon cuore.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, ilgiorno.it, ilgiornale.it]

[foto: ilgiornale]