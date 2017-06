Playboy celebra la bellezza della donna matura

Playboy è uno dei magazine per uomini più famosi che ci siano: alcune delle modelle che hanno posato per il celebre giornale sono diventate delle vere e proprie icone di bellezza e sensualità. Modelle di professione, queste splendide donne hanno contribuito a definire gli standard di bellezza negli ultimi 3 decenni. Ma è possibile rimanere donne da copertina superata una certa età?

A quanto pare sì: al magazine di Hugh Hefner, infatti, hanno deciso di “rispolverare” alcune delle playmate più belle e famose e di farle posare per una nuova copertina. Al motto di “Playmate un giorno, playmate per sempre, Candace Collins, Monique St. Pierre, Cathy St. George, Charlotte Kemp, Kimberly Conrade Hefner, Renee Tenison e Lisa Matthews hanno deciso di ricreare le immagini che tanta notorietà diedero loro a cavallo tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’90. Potere del trucco, abilità dei fotografi, giochi di luce o aiuto da parte di photoshop, rimane il fatto che la bellezza di queste sette donne è rimasta intatta col passare degli anni: alcune sembrano rimaste ai loro 30 anni.

In un mondo in cui la bellezza femminile viene sempre più accostata a corpi giovani, quello di Playboy è un messaggio forte, che vuole celebrare veramente il corpo della donna in tutta la sua (im)perfetta bellezza. Noi siamo sicuri che questa mossa, per quanto possa essere “commerciale”, verrà bene accolta non solo dal pubblico maschile ma anche da quello femminile.

Voi che cosa ne pensate?

[fonti articolo: deejay.it, today.it, si24.it]

[foto: today.it]