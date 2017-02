Sabrina Ferilli: l’attrice incinta a 52 anni?

Il nome di Sabrina Ferilli è uno dei più importanti del panorama cinematografico: l’attrice romana, infatti, ha preso parte a moltissimi film e ad altrettante fiction di successo. Non solo, Sabrina è ormai una presenza fissa al talent show di Canale 5 “Amici”, presentato da Maria De Filippi.

Dopo aver dato prova delle sue abilità di “talent scout”, Sabrina pare proprio che quest’anno non farà parte della squadra di “Amici”. All’inizio sembrava che l’attrice avesse ulteriori impegni lavorativi, dopo di che hanno cominciato a circolare strane voci riguardo a un possibile scontro con la produzione del programma. Niente di tutto ciò: pare infatti che Ferilli, arrivata alla soglia dei 52 anni, sia riuscita a rimanere incinta del marito, Flavio Cattaneo, con il quale sta vivendo da 6 anni un matrimonio da favola.

La romana ha sempre dichiarato di sentire un profondo desiderio di maternità e, finalmente, sembra che i suoi sogni siano stati esauditi.

A lanciare lo scoop, che se fosse confermato dalla stessa Sabrina sarebbe uno dei più “gustosi” di tutto l’anno, è stato il settimanale “Nuovo”. Sulle pagine del giornale si legge “Sembra proprio arrivato il momento, per Sabrina, del sogno sempre desiderato. Si vocifera che sia in dolce attesa e che ciò sia, per lei, una delle più grandi emozioni che non sperava più di poter vivere. Ma la donna, malgrado la sua età, 52 anni, pare sia davvero in attesa di un bebè!”.

Noi aspettiamo fiduciosi che Sabrina possa confermare il rumor, perché vederla coronare il suo più grande sogno ci riempirebbe il cuore di felicità.

