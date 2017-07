See You Again è il nuovo video più visto della storia di Youtube

Da tanti anni ormai Youtube è una delle piattaforme video più importanti che ci siano su internet e il numero di visualizzazioni porta soldi agli autori dei video stessi. Il poter guadagnare grazie al sito ha portato alla nascita di una “guerra” virtuale a suon di visualizzazioni tra gli artisti più famosi del mondo.

In principio fu Lady Gaga con “Bad Romance” ad aggiudicarsi un importante record: fu infatti questa la prima clip a raggiungere le 100 milioni di visualizzazioni. Dopo Lady Gaga fu il turno di Justin Bieber, che con la sua “Baby” arrivò e superò il traguardo del miliardo. Dopo “Baby”, per molto tempo il re di Youtube è stato il rapper sud coreano Psy, che con “Gangnam Style” è riuscito a battere qualsiasi tipo di record di click, con un vantaggio sempre piuttosto ampio. Questo fino all’uscita di “See You Again”, brano firmato da Wiz Khalifa in collaborazione con Charlie Puth. Il pezzo, parte della colonna sonora di Fast and Furious 7, ha avuto da subito un successo planetario senza precedenti, arrivando al primo posto delle classifiche di tutto il mondo.

Il brano, oggi, ha non solo raggiunto, ma anche superato di circa un milione di visualizzazioni “Gangnam Style”, diventando così il video più visto della storia di Youtube, con il contatore fermo a 2.901.992.807 click.

Wiz Khalifa ha subito deciso di scrivere un messaggio ai propri fan, via Facebook, per ringraziarli del supporto mostratogli in questi mesi.

Insomma, per ora abbiamo un nuovo campione di Youtube, in attesa (spasmodica) che arrivi qualcuno capace di far andare in tilt il contatore di visualizzazioni ancora una volta.

[fonti articolo: deejay.it, gds.it, agi.it]

[foto: youtube.com]