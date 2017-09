Selena Gomez operata a causa del Lupus

Attrice, cantante di successo, donna impegnata nel sociale, Selena Gomez è una delle star più note e apprezzate tra i giovani. Le sue canzoni hanno spesso raggiunto la vetta delle classifiche mondiali e i suoi film sono stati dei buoni successi al botteghino. La sua tormentata relazione con Justin Bieber, poi, l’ha resa ancor più nota al grande pubblico.

Sui giornali di gossip è una “presenza fissa”, ma non solo, l’artista è stata sempre molto attiva su Twitter e Instagram, almeno fino a quest’estate: Selena, infatti, da qualche mese postava sempre meno sui sui canali. Il motivo? La cantante ha subito un’operazione di trapianto del rene, a causa del Lupus. La giovane ha raccontato la sua esperienza proprio tramite Instagram: nel lungo post che ha scritto riguardo all’operazione, ha voluto ringraziare non solo il team di medici e la sua famiglia, ma anche, e soprattutto, Francia Raisa, una delle sue migliori amiche, nonché donatrice del rene. Sul messaggio si legge “Avrei voluto condividere prima le esperienze di questi ultimi mesi con voi. […] vorrei pubblicamente ringraziare la mia famiglia e il team di medici per tutto ciò che hanno fatto per me prima e dopo l’operazione. E, infine, non esistono abbastanza parole per descrivere quanto sia grata alla mia splendida amica Francia Raisa. Mi ha fatto il regalo più importante, donandomi un suo rene. Ti voglio bene, sorella”.

La cantante ha poi postato una foto in cui si può notare una vistosa cicatrice che le segna la parte bassa del ventre. Nonostante il segno lasciato dall’operazione, Selena è in piena salute e siamo certi che tornerà quanto prima a calcare le scene!

[fonti articolo: corriere.it, ansa.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: tgcom24.mediaset.it]