Simona Ventura commenta l’amore social del figlio

Simona Ventura è la signora della televisione italiana. Il suo volto, negli ultimi 30 anni, è entrato nelle case di tutti e i suoi programmi hanno sempre fatto registrare ascolti da record. Eppure SuperSimo non è solamente una macchina da soldi, ma anche una mamma premurosa, che da sempre segue saggiamente e silenziosamente i suoi figli.

I ragazzi, entrambi avuti dalla relazione con l’ex calciatore e personaggio televisivo Stefano Bettarini, vivono con lei e la donna è pertanto una figura centrale nella loro vita, un modello cui ispirarsi.

Ospite al salotto televisivo di “Verissimo”, Ventura ha commentato la storia d’amore che il figlio Niccolò, il più grande, sta vivendo con la blogger Ginevra Lambruschini. Parlando di ciò la conduttrice ha sottolineato come secondo lei il modo di vivere l’amore sia radicalmente cambiato nel tempo, affermando “Ai nostri tempi era diverso […]Adesso, con l’era di Internet, è molto più facile. Il suo è un amore social e spero che vada a finir bene. Deve fare le sue esperienze”.

Nonostante qualcuno possa recepire questo giudizio come estremamente severo, in realtà Simona ha dichiarato che vuole lasciare la libertà a Niccolò di fare le sue esperienze e di viversi la sua storia, senza però che perda la testa sulle spalle.

Riguardo a ciò la conduttrice ha detto “Mi rendo conto che bisogna lasciar andare. Ho sempre bacchettato le mie amiche quando dicevano “Quella lì non la voglio in casa”. Tu porti il ragazzo a impuntarsi. Se invece fai finta di niente chissà come va a finire. Chi vivrà vedrà. Io gli auguro buona fortuna e spero che non la perda quella testa sulle spalle”.

Insomma, Simona vuole lasciare il figlio libero di vivere l’amore come meglio crede: la mossa sembra quella giusta. Noi non possiamo far altro che augurare ai due novelli fidanzati di vivere una storia bella e travolgente, che possa portarli lontani.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, today.it, ilgiornale.it]

[foto: today.it]