Simona Ventura è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Da oltre 25 anni, la conduttrice di Bentivoglio rappresenta una presenza fissa in tv, tra programmi comici, sportivi e reality show.

La sua vita privata è stata spesso al centro del gossip: il suo matrimonio, poi naufragato, con l’ex calciatore della Nazionale, Stefano Bettarini, l’ha resa uno dei bersagli preferiti dei paparazzi; la sua storia con Gerò Carraro, poi, l’ha riportata sotto la lente d’ingrandimento dei giornali di cronaca rosa.

Nonostante le cose tra i due sembravano andare benissimo, la realtà pare sia invece ben altra. Dopo sette anni passati insieme, infatti, Simona non ha più postato foto con il compagno sui suoi canali social (l’ultima immagine che li ritrae assieme è datata addirittura 10 Agosto) e sembra proprio che si possa parlare di crisi. Una crisi dovuta, forse, più ai problemi e alle priorità della conduttrice. Ventura ha dichiarato sulle pagine di Chi “in questo momento le mie priorità sono altre. I miei figli, i viaggi all’estero per Giacomo, la scuola con Caterina e il brutto incidente di mia mamma; è un momento di caos ma tengo botta”.

Insomma, tra alti e bassi nella vita professionale e in quella privata, SuperSimo sembra non volersi proprio fermare. La sua carriera, dopo un periodo di leggera flessione, ha finalmente ripreso il volo; questo non vuol di certo dire che la sua storia con Carraro debba naufragare definitivamente. D’altra parte quale coppia non ha mai dovuto affrontare una piccola crisi?

[fonti articolo: ilsecoloxix.it, ilgiornale.it, leggo.it]

[foto: dagospia.com]