Simona Ventura: la presentatrice si sposerà?

Lavoratrice instancabile e di grande successo, madre affettuosa e sempre presente, compagna fedele e donna di grande fascino: questa è Simona Ventura in poche parole. La conduttrice, uno dei volti più famosi e riconoscibili della televisione italiana, è una donna che, a 50 anni compiuti, può tranquillamente cominciare a tirare le prime somme e lo fa tramite una lunga e spassionata intervista rilasciata al settimanale Gente, nella quale ripercorre la sua vita, tra successi accecanti e cadute rumorose.

In realtà l’unica vera caduta nella vita di SuperSimo è stato il matrimonio non riuscito con l’ex calciatore Stefano Bettarini che, purtroppo per entrambi non è durato. Ciò nonostante, dalla loro unione sono nati i due figli Niccolò, oggi diciottenne, e Giacomo, di sedici anni. I due ragazzi sono amatissimi dai genitori e, ancora oggi, vivono con mamma Simona. Accanto a loro è arrivata la sorellina Caterina, bambina adottata dalla presentatrice ormai da qualche tempo che pare, stando a quanto raccontato da mamma Simona, adori i due fratelli.

Al fianco dei piccoli -per questioni anagrafiche-amori, c’è anche il compagno di Ventura, Gerò Carraro, l’uomo che le è affianco da ormai sei anni. La loro storia d’amore è rimasta lontana dai rotocalchi e forse, proprio per questa ragione, sembra procedere a gonfie vele. La domanda che tutti si stanno facendo è però: i due si sposeranno? Per ora la conduttrice ha rilasciato dichiarazioni incerte, dicendo che qualora ciò dovesse accadere, sarebbe senza preavviso e senza troppa organizzazione.

Insomma, Simona Ventura sta vivendo un vero e proprio sogno. Noi speriamo che le cose con il suo amato Gerò possano andare sempre per il meglio, anche perché se lo merita davvero.

[Foto: TMC 360]