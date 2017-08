Superenalotto: vinti 77 milioni di euro

E alla fine il sei è stato fatto: nel piccolo comune veneto di Caorle, un fortunato vincitore è riuscito a centrare la sestina dei sogni e ha portato a casa un jackpot davvero ricchissimo di 77 milioni di euro. Il tutto a fronte di una giocata costatagli appena 4,50€, davvero un nulla se confrontato alla vincita.

Nel comune, non appena si è saputo dell’accaduto, subito è partita la bonaria cacciata al vincitore, con la viva speranza in tutti che il jackpot sia stato portato a casa da qualcuno che ne avesse un effettivo bisogno.

Subito i cronisti hanno cercato di parlare con la titolare della tabaccheria in cui è stata giocata la schedina vincente. La signora Jole Filippi ha dichiarato “Non posso neppure immaginare chi abbia vinto ma spero che i soldi restino qui a Caorle. Siamo frastornate, questa è una città balneare con tanti turisti italiani ma anche stranieri, chiunque può avere vinto. Faremo certamente festa non sappiamo ancora come, aspettiamo che passi lo stordimento e poi ci penseremo”.

Anche il vicesindaco della cittadina ha commentato quanto accaduto, dichiarando “Sono felice sia per chi ha vinto che per la ricevitoria in cui è stata centrata la vincita: è una ricevitoria storica di Caorle, forse la prima aperta nel nostro paese”.

Con questa vittoria, siamo al secondo sei centrato nel 2017: la prima volta risale allo scorso 25 febbraio, quando nel comune di Mestrino, in provincia di Padova, un fortunato scommettitore vinse addirittura 93,7 milioni di euro. Questa seconda vincita del 2017, pur rimanendo lontana da quella di Mestrino, è comunque una delle dieci più “corpose” mai registrate dalla Sisal.

I numeri estratti sono stati: 1, 8, 28, 54, 82, 90. – Jolly 5- SuperStar 25.

[fonti articolo: today.it, corriere.it, tg24.sky.it]

[foto: tg24.sky.it]