Tina Cipollari e il marito Chicco vogliono il quarto figlio

Nel corso degli ultimi 15 anni Tina Cipollari è diventata una vera e propria star televisiva, grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5 “Uomini e donne”. Il suo carattere esplosivo ha attirato tante critiche, ma l’ha resa anche simpatica ai più.

Oltre alla carriera televisiva, Tina ama la sua famiglia: la storia con il marito Chicco va ormai avanti da moltissimo tempo e i due sono spesso stati sotto le luci dei riflettori. I tre figli sono il centro del loro universo, ma sembra proprio che lei voglia allargare la famiglia e avere un quarto bambino. Riguardo all’arrivo di un altro figlio, pare che Chicco non sia del tutto convinto: sarà forse per non rovinare le dinamiche interne alla famiglia? Va ricordato infatti che, qualche mese fa, tra Chicco e Tina scoppiò una vera e propria faida familiare a seguito della partecipazione di Cipollari al reality show “Pechino Express”. A Nalli non andò a genio l’esser stato lasciato solo con i figli da accudire per un periodo di tempo così lungo.

Intanto la coppia proseguirà con gli impegni legati al mondo della televisione: Tina prenderà infatti parte alla prossima edizione di “Uomini e donne”, confermando la sua veste di regina delle opinioniste; molto probabilmente la rivedremo anche in “Selfie: le cose cambiano”. Per quanto riguarda Chicco invece, è certo che non farà più parte della squadra di “Detto fatto”, a causa di alcuni malumori nati tra lui e lo staff.

Insomma, la vita di queste due star della TV sembra essere sempre più piena di impegni. Certo sarebbe davvero bello vedere Tina diventare mamma per la quarta volta, no?

