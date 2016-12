Tiziano Ferro: il cantante è pronto ad avere un figlio

Il nome di Tiziano Ferro è uno di quelli che non hanno bisogno di presentazioni. Nato a Latina, Tiziano è uno dei cantanti italiani più famosi nel mondo, grazie ai 15 milioni di album venduti, ai quali si aggiungono moltissimi premi tra cui un Billboard Latin Music Awards e un World Music Awards.

Il cantante, che nel 2010 ha pubblicamente dichiarato la sua omosessualità, si è trasferito in pianta stabile negli Stati Uniti, più precisamente nella città di Los Angeles. Dopo la fine della storia d’amore con il suo ex compagno, Tiziano ha dichiarato tramite le pagine di Vanity Fair di essere pronto a fare un altro grande passo nella sua vita: quello di avere un figlio. E pare proprio che non voglia farsi fermare da nulla e nessuno: il cantante sarebbe disposto, di fatti, a crescere un bambino anche da solo, affermando “Sono in America anche per questo. Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto. (…) Un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole?”. Insomma, Ferro ha bene chiare le idee ed è pronto a mettere davanti a tutto il progetto di avere un figlio, anche prima di trovare un compagno con il quale passare la vita.

Naturalmente questa non è l’unico motivo per il quale Tiziano, nell’ultimo periodo, è tornato sotto la lente d’ingrandimento dei giornali nazionali: il 2 Dicembre è uscito “Il mestiere della vita”, nuovo disco firmato dal cantante, che in appena 7 giorni ha venduto qualcosa come 50 mila copie, diventando subito disco di platino.

Insomma, di carriere brillanti come la sua ce ne sono davvero poche, almeno in Italia e per di più, ora, Tiziano sembra davvero pronto a fare questo grande passo. Noi speriamo che possa realizzare al più presto tutti i suoi sogni, incluso quello della paternità.

[fonti articolo: lastampa.it, vanityfair.it]

[foto: vanityfair.it]