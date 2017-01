Tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini spunta Giulia Salemi?

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono tra i pochissimi nuotatori ad aver guadagnato, in Italia, lo status di VIP. Sarà che i due sono tra i nuotatori più vincenti che il nostro Paese possa vantare, sarà che entrambi sono belli, ma di fatto gli italiani seguono le loro “gesta” sportive e non da ormai più di dieci anni.

Il post-Olimpiade ha rappresentato un punto di svolta per la coppia: Federica, infatti, ha deciso, dopo un primo periodo, di continuare con la sua carriera (costellata già da qualcosa come 2 medaglie olimpiche, 16 mondiali e 29 europee), mentre Filippo avrebbe voluto concentrarsi maggiormente sulla vita familiare. Dopo alti e bassi, i due (ex?) innamorati hanno deciso di passare le vacanze separatamente, forse anche per fare un poco di chiarezza nelle loro teste.

La crisi, o presunta tale, pare sia tutt’altro che finita, anche se secondo alcuni sembra che Filippo l’abbia già superata, grazie alla sua “amicizia” speciale con Giulia Salemi, la splendida showgirl e fidanzata del rapper milanese Marracash.

I due ragazzi sono stati paparazzati al Pitti Uomo di Firenze, in compagnia di altri amici famosi, tra i quali figurava anche l’ex velina Melissa Satta: stando alle prime indiscrezioni pare che tra Re Magno e Giulia ci fosse un feeling stranamente forte. Nonostante le malelingue potrebbero pensare a una relazione “clandestina”, è bene ricordare che dopo la festa Filippo è tornato a Verona dalla altrettanto splendida Federica, che da parte sua ha sempre voluto mantenere privata tutta la faccenda.

Insomma, tradimenti, fine della storia: noi speriamo solamente che tra i due possa risolversi tutto quanto prima.

