Uomini e donne: Elga e Diego si sono sposati!

Chi ha detto che l’amore non può nascere in televisione? Provate a dirlo a Elga Enardu e a Diego Daddi. I due, ricorderanno gli afecionados di “Uomini e donne”, presero parte alla trasmissione qualche anno fa: lei era una tronista, lui un corteggiatore, ma di un’altra ragazza.

L’amore tra i due è sbocciato addirittura otto anni fa e la loro storia, da allora, è andata a gonfie vele. La coppia aveva annunciato qualche mese fa l’imminente matrimonio: la cerimonia ha avuto luogo in Sardegna il 21 Ottobre, nel santuario di Bonaria, chiesa alla quale Elga pare sia particolarmente attaccata. I due si sono detti il fatidico “sì” lontani dal glamour televisivo che ha caratterizzato i matrimonio di tante altre coppie VIP: niente paparazzi, zero giornalisti, “pochi” invitati, insomma un matrimonio come tanti, davvero poco comune tra le persone famose.

I due hanno comunque voluto tenere aggiornati i loro tanti fan, comunicando anche nel giorno più importante tramite social network: non sono mancati infatti post con foto che ritraevano gli sposini assieme, lei in abito bianco, lui in smoking.

Insomma, nonostante il dating show di Maria De Filippi sia stato spesso al centro delle critiche (d’altra parte sono davvero pochissime le coppie che sono sopravvissute alla prova del tempo), Elga e Diego non possono far altro che ringraziare la regina di Mediaset, per aver dato loro l’opportunità di conoscersi. Anche perché senza il programma, chissà se i due novelli sposi si sarebbero mai potuti incontrare. Per ora, tanti auguri ragazzi!

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, today.it, news.fidelityhouse.eu]

[foto: today.it]