Valeria Golino: il suo nuovo fidanzato ha 23 anni in meno

Valeria Golino è una delle attrici italiane più internazionali. La sua carriera è costellata di clamorosi successi, quali il capolavoro cinematografico “Rain Man”, nel quale ha recitato al fianco di due pesi massimi come Tom Cruise e Dustin Hoffman, e “One Shot”, nel quale interpretava Ramanda, la fidanzata di Charlie Sheen. Ma al fianco di questi, si possono ricordare anche altre grandi produzioni quali “Via da Las Vegas” e “ Fuga da Los Angeles”, così come “Texas”, un film importantissimo per la vita personale di Golino.

Valeria, che da poco ha compiuto 51 anni, è stata sotto i riflettori anche per la sua storia con Riccardo Scamarcio, anche lui famoso attore, più giovane di lei di 14 anni. Archiviata la storia tra i due, Valeria ha deciso di costruire qualcosa di importante con Fabio Palombi, vicepresidente dell’associazione Giovani per Roma, esperto di diritto d’autore e laureato in giurisprudenza. Il ragazzo ha 23 anni meno dell’attrice.

A “beccare” i due in atteggiamenti teneri è stato il settimanale Chi: i due erano alla Casa del cinema di Villa Borghese, a Roma, mentre si scambiavano baci e carezze.

Insomma, per Valeria la precedente relazione è completamente chiusa e pare che anche Riccardo abbia trovato un modo per distrarsi. L’attore ha infatti da poco finito di girare due film internazionali: uno è “Dalida”, una produzione franco-italiana, l’altro è “John Wick: Chapter 2”, nel quale Scamarcio recita al fianco di star affermate come il rapper e attore Common e Keanu Reeves.

