Valeria Marini: le vacanze di Natale, un nuovo amore e il lavoro in teatro

Quello appena trascorso è stato un anno importante per Valeria Marini, che lo ha voluto in qualche modo celebrare attraverso una bella e intensa intervista rilasciata a Paola Perego durante il programma Parliamone Sabato. La showgirl è intervenuta su Rai Uno per parlare non solo del periodo post Grande Fratello Vip, programma che è servito a rilanciare la sua carriera, ma anche d’amore e degli ultimi impegni lavorativi.

“Con la conclusione del Grande Fratello Vip ho finalmente iniziato le prove al Salone Margherita”, ha dichiarato la Marini, precisando ai fan che non ha avuto un attimo di pausa e di essersi, invece, lanciata subito sul lavoro ritrovando la serenità di un tempo. I suoi impegni teatrali le hanno, però, impedito di trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia, tranne la sera della Vigilia.

Il ritorno sul palcoscenico le ha permesso di riannodare i fili con il suo pubblico, riportando in auge quel periodo di metà anni Novanta quando, una giovane Valeria, mostrava tutta la sua bellezza alle telecamere di Canale Cinque grazie agli spettacoli realizzati da Pier Francesco Pingitore.

Oltre al lavoro la Marini, nell’intervista a Parliamone Sabato, ha rivelato qualcosa di più sulla sua situazione sentimentale. “L’amore giusto arriverà nel corso del 2017”, ha spiegato, precisando di averlo già trovato. Lui è del cancro, segno zodiacale con cui, ammette, di andare molto d’accordo. Valeria non ha voluto rilasciare altri indizi su chi sia questo suo nuovo fidanzato, lasciando la curiosità di scoprirlo ai fan.

Poi con Paola Perego ha affrontato un argomento complicato come quello del tradimento. La Marini ha rivelato che nel corso degli anni è stata tradita da numerosi partner e che li ha ricambiati con la stessa moneta. Dichiarazioni che faranno discutere, ma che la nota showgirl ha sostenuto con forza, ammettendo che, se l’ha fatto, è stato sempre per vendetta. “Il tradimento avviene quando c’è squilibrio”: una sorta di ammissione alle sue passate relazioni, una su tutte quella con Giovanni Cottone, imprenditore che sposò nel 2013 per divorziare l’anno seguente.

La Marini nel mese di maggio raggiungerà la fatidica soglia dei cinquant’anni, un’età in cui bisogna fare dei bilanci. Ma lei non è affatto il tipo di donna che si guarda alle spalle, o che ha rimpianti, anzi, le esperienze vissute sono servite ad arricchirla e a rinforzare la sua personalità. E con l’uscita dal Grande Fratello Vip molti avevano pensato che, ormai, era arrivato per lei il momento della pensione. Invece, nel corso del programma della Perego, si è mostrata una donna tenace e che non ha problemi nell’affrontare argomenti più intimi e personali.

Anche sulla differenza d’età che intercorre spesso tra uomo e donna ha voluto, infine, dire la sua: “Oggi non è solo il maschio a trovare un partner più giovane, anch’io negli ultimi tempi sono stata con dei ragazzi”. Le sue parole assomigliano a una sorta di ammissione, quasi una confessione, e chissà che il nuovo fidanzato della Marini non sia proprio un “toy boy”.

[Foto: Today]