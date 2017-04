Valerio Scanu continua la sua “crociata” contro “Amici”

Il cantante sardo Valerio Scanu nel corso della sua carriera è riuscito a raggiungere vette molto alte: ha pubblicato sei album, diciotto singoli, due EP e ha venduto più di 325 mila copie; ha inoltre vinto al Festival di Sanremo con la canzone “Per tutte le volte che…” e ha partecipato anche a una seconda edizione; ciò nonostante non tutti lo amano, forse anche per il suo essere estremamente schietto, spesso anche con persone “che contano”.

Una su tutte, naturalmente, Maria De Filippi: in seguito all’uscita di Morgan dal talent “Amici”, infatti, un suo tweet al vetriolo ha aperto una faida con Rudy Zerbi, uno dei coach del programma presentato da De Filippi. In molti hanno dato contro a Valerio, arrivando a dirgli di aver sputato nel piatto nel quale ha mangiato -ricordiamo infatti che la sua carriera musicale cominciò proprio grazie ad “Amici”-. Riguardo a queste affermazioni, Scanu ha dichiarato “Amici mi ha dato la possibilità di arrivare al grande pubblico. È stata una grande scuola sotto ogni punto di vista, un’esperienza unica che porterò sempre nel cuore e dove ho potuto confrontarmi con grandi professionisti, coach preparati, competenti che erano lì accanto a me a guidarmi, a formarmi a 360 gradi nel canto, nella recitazione e nel ballo. I bei tempi dove il rispetto e l’educazione erano alla base, dove si studiava veramente e si chiacchierava poco e mi dispiace troppo che i nuovi allievi non godano più di questa grande opportunità ma siano solo numeri allo sbaraglio di un programma di cui non sono più i protagonisti. Dopo Amici nessuno mi ha regalato nulla, mi sono rimboccato le maniche e ho dovuto lottare con sudore e sacrificio anche contro Maria stessa per poter dire e scrivere […] essere schiavo a vita per riconoscenza, anche no”.

Insomma, Scanu sembra proprio che non ci stia e pare che voglia rivendicare a gran voce tutta la fatica fatta in questi anni per poter arrivare dove è arrivato. Maria o Valerio? Voi da che parte state?

