Che Vittorio Sgarbi non fosse un uomo con peli sulla lingua era cosa risaputa: il critico d’arte più famoso in Italia è stato spesso al centro delle attenzioni dei media per le sue uscite spesso sopra le righe e per il suo linguaggio colorito.

L’ultima stoccata lanciata da Sgarbi è tutta dedicata al Movimento 5 Stelle e ai suoi parlamentari: nella fattispecie, l’ex parlamentare si è scagliato contro i grillini per quanto concerne il vitalizio percepito da molti politici. Sgarbi riguardo alla questione ha dichiarato ai microfoni della Zanzara:

“I grillini non valgono nulla e dovrebbero fare i parlamentari gratis. Meglio il vitalizio a uno che vale come me, meglio il vitalizio a uno che ha un minimo di capacità. Molti grillini prima di entrare in parlamento non avevano un lavoro, avevano reddito zero, hanno avuto il c**o di avere il lavoro grazie ai voti di Grillo. Non rompano con questa storia del vitalizio. Bisognerebbe impedire ai grillini di prendere lo stipendio. Vadano a lavorare e se dimostri che vali ti diamo un’integrazione come deputato. Non guadagni? Lo fai gratis. Prendono i soldi e si lamentano del vitalizio degli altri. Io i 9000 euro che prendo sono felice di prenderli, me li merito anche. E poi non li vedo nemmeno, vanno tutti ai miei figli. Ho fatto molto di più di qualsiasi grillino e non me lo sono dato da solo. Ho fatto 25 anni di Parlamento”.

Insomma, Vittorio è fermamente convinto di meritare questo cospicuo vitalizio per il grande lavoro fatto in parlamento, lavoro di cui ancora oggi si vedono gli effetti su tutto il Paese. Qualcuno potrebbe essere contrario a quanto detto dal politico, ma tutti devono avere l’opportunità di difendere le proprie opinioni e di condividerle con tutti.

