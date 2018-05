Se hai un importante lavoro grafico da svolgere dovrai necessariamente utilizzare il programma di grafica professionale più specializzato nell’elaborazione di fotografie. Stiamo parlando di Photoshop, per chi ancora non l’avesse capito. Se non lo possedete ancora nel vostro computer e desiderate averlo, questa guida vi potrà tornare molto utile.

Una Prova Gratuita per il Programma di Grafica

Chiaramente il programma di Photoshop ha un costo, che prevede un abbonamento mensile. Tuttavia è possibile provarlo in maniera gratuita per un mese e una volta trascorso questo tempo di prova potrai decidere tranquillamente se acquistare il software oppure no. Non sono previsti obblighi di alcun tipo.

In questa guida provvederemo ad aiutarvi a scaricare una versione gratis per potere utilizzare Photoshop e le sue potenzialità. Non vi rimane altro che seguire ogni step per effettuare il download.

Come si scarica Photoshop?

Per poter scaricare la versione prova del software sul tuo computer, la prima cosa da fare è senza dubbio quella di collegarti al sito https://www.photoshop.com/ e cliccare sul pulsante Free Trial accanto alla voce Photoshop CC.

Si aprirà una nuova pagina e, una volta aperta, pigia nuovamente sul pulsante blu Start your free trial.

Perfetto, attendi che il software venga avviato prima di lanciare il file Photoshop_Set-Up.exe e poi clicca sul tasto Sì. A questo punto pigia pure il pulsante Registrati per poter creare il tuo account ID e compila i campi che il modulo presentato richiede: inserisci dunque il tuo nome, cognome, la tua data di nascita, la tua mail e la password che vuoi utilizzare per accedere ai servizi online di Adobe.

Vai sul pulsante Iscrizione e accetta le Condizioni d’uso e l’Informativa sulla privacy ponendo una spunta nella casella e clicca su Continua. Per installare il software non ti resta che utilizzare i tre menu a tendina, posizionati al centro della finestra per specificare: il tuo livello di competenza di utilizzo di Photoshop, la tua occupazione e la motivazione che ti spinge a voler scaricare il programma di grafica. Clicca su Continua e poi sul pulsante Inizia a installare.

Ultimi step

Una volta terminato il download, si avvierà in maniera automatica l’installazione di Photoshop.

Per utilizzarlo ti basterà cliccare sul logo del programma, sfruttando così il periodo di 30 giorni gratuiti, di prova.