Decorazioni tavola di Natale: idee fai da te non banali

Decorare la tavola di Natale è sempre un momento di creatività che serve anche per far divertire grandi e piccini, chiamandoli a collaborare e ad esprimere la loro manualità.

Perciò oggi vogliamo mostrarvi le decorazioni migliori per avere una tavola di Natale originale.

Tovaglioli a forma di albero di Natale

Molto di moda sono le idee green che permettono di avere delle decorazioni originali senza dover spendere soldi e soprattutto senza dover utilizzare materiali che sono inquinanti. Molto ricercati, anche su internet, sono i tutorial che spiegano come chiudere i tovaglioli per formare forme tipiche natalizie, come ad esempio l’albero di Natale. Si possono realizzare sia con i tovaglioli di carta che di stoffa e l’ideale sarebbe quello di averli rossi oppure verdi, o anche in tono con la tovaglia. La loro realizzazione potrà impegnare anche i bambini dato che sono facili da utilizzare e non servono strumenti pericolosi.

Piccole ghirlande di rosmarino

Un altro modo per decorare la tavola è quello di realizzare delle piccole ghirlande utilizzando semplicemente dei rametti di rosmarino e dei nastrini. Questi verranno poggiati sui tovaglioli e accoglieranno gli ospiti anche con un profumo piacevole.

Segnaposto di pasta frolla

Per gli amanti della cucina vi sono dei segnaposto che possono essere preparati direttamente tramite la pasta frolla. Infatti si possono realizzare dei biscottini gustosi da assaggiare in attesa della portata oppure da portare a casa. Molto di moda sono i biscottini realizzati con le formine tipiche delle feste e ricoperti fino a metà con la glassa di cioccolato.

Centro tavola eleganti

Per decorare la tavola di Natale in maniera originale è sufficiente dare libero sfogo alla propria fantasia. Si possono realizzare dei centro tavola eleganti, con i fiori finti o con gli steli dei pini, addobbati come se fossero dei piccoli alberelli. In ogni caso occorre realizzare queste decorazioni senza renderle troppo alte poiché disturberebbero la visuale mentre si chiacchiera con i commensali di fronte. Dei centro tavola originali sono quelli realizzati con la frutta di stagione che donano anche colore e allegria. Ad esempio si possono utilizzare le melagrane oppure i mandarini o le arance.

Quando si decora la tavola occorre rispettare anche le giuste cromie e soprattutto evitare di fare confusione con le posate. Infatti le forchette si mettono alla sinistra del piatto, i coltelli e il cucchiaio a destra e i primi devono avere le lame rivolte verso l’interno. Il cucchiaio da dessert si mette orizzontalmente nella parte superiore del piatto. Anche i bicchieri vanno disposti con un certo criterio e regolarità, alla destra del piatto e in ordine a seconda della loro funzione.

[Foto: static.designmag.it]