Come vestirsi per Capodanno: vestiti, accessori e scarpe

L’outfit per la sera di Capodanno va curato in ogni dettaglio e comprendendo vestiti, accessori e scarpe che devono essere abbinabili tra loro. La parola d’ordine è sicuramente brillare. Quindi è necessario indossare abiti scintillanti, colori vivaci, meglio se sui toni dell’oro, dell’argento o del rosso. Molto gettonato è anche il nero, che non passa mai di moda. La notte di San Silvestro è anche un’occasione importante per sfoggiare un oggetto nuovo, come una borsa trend o un paio di scarpe ricevute in regalo a Natale.

Gli accessori

Anche gli accessori non devono mancare per completare l’outfit. Quindi sono ben accette parure scintillanti, perle, diamanti e pietre, per dare un tocco lussurioso al proprio look.

Ovviamente l’abbigliamento deve adattarsi alla tipologia di festa e quindi vi sono proposte più eleganti o formali e quelle meno sofisticate, più adatte alle feste con amici o parenti. Infatti una serata con questi ultimi non richiede necessariamente un abito lungo, che invece diventa fondamentale in un locale particolarmente chic.

I colori

Per quanto riguarda i colori dell’abbigliamento occorre avere un occhio di riguardo per le tendenze autunno-inverno 2017-2018, in cui è emerso un settore ricco di lurex e paillette, con materiali particolarmente brillanti e tinte metallizzate.

Le scarpe

Per quanto riguarda le scarpe sono molto di moda e versatili le ankle boot che slanciano la siluette e che si possono utilizzare sia sotto un vestito che dei pantaloni.

I brand

Ecco allora che i vari brand presentano le loro proposte che possono variare anche dal punto di vista economico.

Gucci propone un abito corto, ricoperto di cristalli per un look prezioso e sognante, che ha un costo di quasi 3000 euro.

Molto più economica è invece Zara che per Capodanno propone un vestito con la scollatura profonda e le spalle scoperte, molto sensuale, con la gonna a campana incrociata sul davanti che ha un costo di quasi 50 euro, da abbinare con un blazer luminoso di 70 euro.

Con 755 euro si può acquistare la tuta di Max Mara in cady, con una pantalone ampio come vogliono le tendenze e un corpetto più femminile con pieghe asimmetriche.

Sportivo, ma allo stesso tempo chic ed elegante, è il completo proposto da Michael Michael Kors, con un pullover brillante e dei pantaloni coordinati. A ciò si aggiunge un giaccone alla marinara, con effetto metallizzato che ha un costo di 450 euro.

Tra i tanti tessuti alla moda, che spopoleranno durante la notte di Capodanno vi è anche il pizzo, dall’eleganza intramontabile, e il velluto, un must del momento.

[Articolo e foto: www.diredonna.it]