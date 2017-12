Inverno 2017: la moda si tinge di bianco

Con l’arrivo dell’inverno è importante aggiornare il proprio guardaroba e, per questo motivo, i più importanti brand della moda hanno pensato di creare dei capi perfetti per la stagione fredda. Collezioni che Chanel, Tory Burch e altri hanno pensato di proporre per le imminenti feste natalizie, con un massiccio utilizzo del bianco, colore che i grandi marchi sembrano prediligere.

In tema con il clima rigido di dicembre Moncler propone cappotti e trench in stile “teddy bear”, ossia una versione che sfrutta l’effetto peluche ma senza cadere nel fanciullesco, anzi, mantenendo una certa signorilità. Le forme di questi capi, inoltre, sono molto avvolgenti, riscaldano il corpo e donano al tatto un senso di morbidezza incredibile.

Pure Chanel propone cappotti lunghi, a tre quarti e corti, rigorosamente di colore bianco, una tinta che richiama la neve e le atmosfere natalizie. Ma anche la purezza, il candore di un capo d’abbigliamento creato con amore. Quindi abbiamo trench in versione bolero che si adattano al corpo e riescono a mantenere le spalle calde, contribuendo anche a una certa elasticità nei movimenti.

Tory Brunch offre una gamma di pantaloni invernali belli da vedere e comodi da indossare. Naturalmente di colore bianco, ormai il punto di riferimento della moda di quest’anno. Non solo pantaloni, ma pure gonne lunghe e corte, oppure abiti adatti agli eventi mondani, con piccole tinte di nero per variare la tonalità e creare effetti stupefacenti.

Un colore candido come il bianco ben si adatta a tutti gli abbigliamenti di tipo femminile, ma si possono creare anche delle sfiziose combinazioni con una tinta come l’argento. Chanel l’ha utilizzato per borse e fermacapelli, outfit ricercati e adatti alla donna che vuole impreziosire il suo stile in modo divertente, ma senza cadere nel ridicolo.

Tra le varie collezioni di abbigliamento femminile presentate negli ultimi giorni dai brand della moda, accessori come gli stivali diventano di assoluta tendenza per l’inverno 2017. Naturalmente ci riferiamo a quelli targati Scognamiglio o Valentino, dei pezzi esclusivi che non possono mancare nel guardaroba della donna elegante.

Insomma, l’imminente stagione invernale offre prodotti di ogni tipo e, anche per le calzature, la presenza del colore bianco diventa in qualche modo predominante. I modelli si dividono in alti e bassi, ossia in grado di coprire, totalmente o in parte, le gambe. L’importante è slanciare la figura femminile e donare alla sua camminata quella spregiudicatezza che non deve mai mancare, sia negli eventi mondani che nella vita di tutti i giorni.

[Foto: divamoda.myblog.it]