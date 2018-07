Abbigliamento moto: ecco cosa indossare

Chi possiede una due ruote, o ha deciso di acquistarne una, deve scegliere un abbinamento moto sicuro e confortevole. Il guardaroba di un motociclista è molto tecnico perché deve garantire sicurezza, ma questo non vuol dire dover rinunciare allo stile: l’abbigliamento per un motociclista può coniugare il gusto estetico alla sicurezza su strada. Ecco alcuni consigli per scegliere l’abbigliamento moto più adatto.

Abbigliamento moto: dimmi come guidi e ti dirò come vestire

Quando si parla di abbigliamento moto le soluzioni cambiano in base alla stagione. Se in inverno i motociclisti prediligono sfrecciare sulle due ruote con giacche pesanti 2/3 strati e pantaloni di pelle, in estate si predilige un abbigliamento più leggero. L’unico elemento che non cambia mai è la sicurezza. In ogni stagione bisogna scegliere capi in grado di proteggere e garantire il massimo della protezione su strada.

L’abbigliamento moto va scelto anche in base allo stile di guida. Sportivo, casual o cafè racer, sono questi gli stili dei motociclisti che determinano la scelta dell’abbigliamento. In genere la guida sportiva richiede giacche grintose con slider sui gomiti, gobba aerodinamica e pantaloni con slider removibili. La guida casual è quella dallo stile più classico e semplice: abbigliamento protettivo ma minimal e sobrio sono la soluzione ideale. Infine, lo stile cafè racer che si riconosce subito perché ha quel tocco retrò ma con stile che cattura subito l’attenzione. Un abbigliamento semplice con poche scritte e colori, i Racer a volte rinunciano alle protezioni nelle giacche.

Abbigliamento moto: perché scegliere capi in pelle?

L’abbigliamento moto deve garantire sempre comfort e sicurezza. Per questo la pelle è il tessuto ideale perché permette una maggiore protezione. In genere si utilizza la pelle bovina per la produzione di abbigliamento moto, in quanto più resistente in caso di incidenti o scivolate. La pelle protegge dalle abrasioni, attutisce i colpi e soprattutto diminuisce i danni fisici.

Giacche e pantaloni di pelle per i motociclisti sono progettati per garantire resistenza ma allo stesso tempo comfort e vestibilità. Quando si indossano infatti si percepisce subito l’elasticità di questi tessuti, che si adattano e prendono subito la forma del corpo. L’abbigliamento moto in pelle è utilizzato tutto l’anno, estate e inverno, perché considerato più resistente e sicuro delle giacche 2/3 strati della stagione fredda.

[Foto: https://www.italiaonroad.it]