Assicurazioni online 2018: comparazioni

Ecco qualche comparazione tra le assicurazioni online 2018. Sono tante le assicurazioni online e fare un confronto direttamente online è molto semplice e soprattutto comodo.

Assicurazioni online 2018: quali le migliori?

Direttamente dal proprio divano è possibile fare un raffronto delle assicurazioni online 2018 valutando i pro e i contro.

Tra queste vi è Quixa che offre molte promozioni e sconti per coloro che firmano la polizza, come buoni sconto per Amazon o Sorgenia. La Responsabilità Civile copre, entro i limiti massimali indicati: la responsabilità causata dai danni per la circolazione di veicoli, quelli causati a terzi. Quixa inoltre non esercita il diritto di rivalsa nel caso di patente scaduta da non più di 180 giorni. eche venga rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro. Sul sito è possibile fare un preventivo online sia per quanto riguarda l’assicurazione dell’auto o della moto.

Un altra compagnia di assicurazione online è Zurich Connetct. E’ attiva dal 2008 e può essere attivata sia via web che per telefono. L’offerta può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente e può coprire moto, auto, casa e furgone. Copre i danni causati dal furto e incendio o scoppio o esplosione dell’auto. Inoltre, fornisce assistenza 24 ore su 24 per il recupero del veicolo o per invio di un’ambulanza. In caso di sospensione o ritiro della patente è previsto un corrispettivo giornaliero.

Altre offerte

Esistono altre offerte per le assicurazioni online 2018. Infatti, un’altra compagnia molto conosciuta online è Verti. E’ nata per offrire ai propri clienti degli strumenti per gestire in autonomia la propria polizza auto. Si tratta di un’assicurazione semplice ed intuitiva fornendo in maniera chiara e trasparente tutte le informazioni utili. L’assicurazione copre autovetture, polizze casa, motocicli e ciclomotori. Italiana Assicurazioni offre prodotti assicurativi per tutti i veicoli a motori. Copre Furto e incendio, atti vandalici, calamità naturali, collisione e cristalli.

Un’altra compagnia online è Prima.it che è presente in 32 paesi nel mondo. Nell’area personale il cliente può aggiornare la polizza, modificare la residenza. Oppure può sospendere la polizza in qualsiasi momento, a seconda delle proprie esigenze.

