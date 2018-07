Audi A3: l’evoluzione di un’icona e i rumors sulla nuova versione 2019

Non accenna ad arrestarsi il grande successo dell’Audi A3: un modello che ha fatto il suo esordio nel lontano 1996, ma che ha saputo conquistare il cuore degli italiani rimanendoci ancora oggi, nonostante i suoi 22 anni di storia.

Si parla di una automobile che è diventata una vera e propria icona per tanti automobilisti: ancora oggi infatti sono numerosi i ragazzi che sognano di guidarla. Ecco perché è il caso di scendere un po’ di più nei dettagli, studiandone la storia e vedendo quali sorprese ci riserva il futuro.

Audi A3: una automobile che continua a far sognare

Come ricordato poco sopra, il primo modello di Audi A3 fu lanciato nell’oramai lontano 1996: un esordio che in breve tempo l’ha fatta diventare il punto di riferimento come berlina due volumi. Viene ancora oggi apprezzata per via di una linea estetica elegante e sportiva, e per un set di motori in grado di andare incontro alle esigenze di una ampia gamma di automobilisti. Per non parlare poi della qualità degli stessi motori, certificati da un’azienda tecnologicamente all’avanguardia come l’Audi.

Quali sono le caratteristiche più interessanti in merito all’ultima versione della A3? Troviamo ad esempio la presenza di un modello a gas e di una versione elettrica (la e-tron). Fra le altre novità importanti, si fa notare la presenza di sistemi hi-tech molto avanzati: basti pensare all’assistenza alla guida e al sistema di infotainment. Questi e tanti altri elementi hanno partecipato alla fama della vettura, al punto che sul web è possibile trovare più di una recensione sull’Audi A3, come quella sul sito di automobile.it. Infine, a livello di motorizzazione è possibile trovare un motore TFSI 116 cavalli da tre cilindri, fino ad arrivare ai modelli più avanzati (il 2.0 da 190 cavalli e da 310 cavalli).

Nuovo modello Audi A3 2019: le anticipazioni sulla vettura

Il nuovo modello di Audi A3 probabilmente vedrà la luce nel 2019: si tratta della tanto attesa quarta generazione, sulla quale circolano ormai da tempo diverse voci. Secondo i rumors provenienti dal dietro le quinte, pare che la nuova Audi A3 assomiglierà sempre di più alla “sorella maggiore” A4, crescendo in lunghezza. Inoltre si può ipotizzare che i sistemi di guida assistita saranno ancor più performanti e aiuteranno sempre di più il conducente.

Inoltre, sono in molti a sostenere che la Audi concentrerà sempre di più le proprie energie sulle versioni ibride e a metano. Le news sulla quarta generazione della A3 non finiscono comunque qui: a dispetto della maggiore lunghezza, il peso complessivo della vettura dovrebbe essere ridotto, ed è possibile che la Audi deciderà di lanciare sul mercato anche una versione Coupé della nuova A3. Infine è naturale che al momento la questione prezzo rimanga ancora oscura: tuttavia è molto probabile che i costi aumenteranno leggermente.