Auto Doc Ricambi Auto. La tua autofficina online

Auto-Doc.it è l’esperta dei ricambi auto online. Sul sito è possibile acquistare climatizzatori, parti di montaggio, pneumatici e ricambi motore, tutto il necessario per la cura e la manutenzione della vostra auto.

Il vantaggio di Auto Doc è quello di poter acquistarericambi auto con un click. Basta registrarsi sul sito e andare nella sezione “Catalogo Ricambi” dove è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti suddivisi per tipologia. In alternativa si può effettuare la ricerca prodotto in base alla marca o al modello della vostra auto. Basta inserire il nome del pezzo di ricambio, mettere i prodotti nel carrello e procedere con l’acquisto.

Auto Doc è la tua autofficina online aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In qualsiasi momento è possibile acquistare online ricambi auto a prezzi super convenienti. Auto Doc garantisce qualità, certificazione e sicurezza per tutti i prodotti, con la possibilità di poter usufruire di continui sconti e promozioni.

Pneumatici Auto Doc: metti il turbo alla tua auto

Gli pneumatici sono fondamentali in quanto garantiscono la stabilità e la sicurezza dell’auto durante il viaggio. Sono già molte le persone che stanno cogliendo al volo i vantaggi dell’acquistare pneumatici online, a tal punto che negli ultimi 2 anni c’è stato un vero e proprio boom delle vendite di penumatici su Internet. Il settore ha registrato un +30% solo nel 2017. I motivi sono essenzialmente due: prezzi più bassi e comodità di acquisto.

Auto Doc, oltre ai ricambi auto, mette a disposizione una vasta gamma di pneumatici suddivisi per marche. Sul sito è possibile acquistare diverse tipologie di prodotti: pneumatici estivi o invernali per auto o pneumatici quattro stagioni.

La selezione può essere effettuata in base al tipo di diametro oppure scegliendo tra le dimensioni di pneumatici auto più popolari. Cliccando su “tutte le dimensioni” è possibile effettuare la ricerca prodotto in base ai criteri generici e al tipo di veicolo (Auto, SUV, camion leggero o moto). Auto Doc unisce la qualità dei prodotti ad un prezzo imbattibile, più una serie di vantaggi:

Possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dalla ricezione della merce

entro 14 giorni dalla ricezione della merce Spedizione entro 1/2 giorni dalla ricezione del pagamento

Possibilità di acquistare tramite App ( 10% di sconto per i primi 10000 iscritti)

per i primi 10000 iscritti) Sconti e promozioni continui all’interno del sito

continui all’interno del sito Assistenza durante la scelta dei prodotti via chat o per telefono

Disponibilità di ricambi auto europee, americane, giapponesi e coreane

Acquista i ricambi auto su Auto Doc e metti il turbo alla tua auto!