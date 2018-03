Auto Salone di Ginevra 2018: i trend del momento e tutte le novità

Come ogni anno Ginevra ospita il consueto appuntamento dedicato alle ultime novità del settore automobilistico. I brand più famosi del mondo, dall’8 al 18 marzo, presenteranno le loro nuove vetture e il pubblico potrà visitare le decine di stand presenti in cui ammirare i veicoli che guideranno nei prossimi mesi.

Il Salone di Ginevra però ha aperto i battenti già il 6 marzo, con una giornata dedicata alla stampa. Due i nuovi trend su cui gli investitori hanno puntato in questa rassegna: i modelli di Suv e le auto elettriche. E basta osservare la Jaguar I-Pace, che è un connubio di entrambi i trend, ossia un crossover tra auto e fuoristrada progettato a batteria. Alla saggia ricerca di energie alternative e non inquinanti.

Sullo stesso piano ci sono i Suv di Skoda o di Lexus, come Vision X, che presenta unsistema di propulsione a metano in grado di utilizzare anche l’energia elettrica. Un veicolo dotato di tutti i comfort possibili e in grado di garantire ottime prestazioni su pista.

Ma anche gli altri marchi più rinomati hanno puntato sui Suv elettrici. E’ il caso di Volvo, che ha presentato la sua XC40, automobile premiata dagli esperti del Salone come “Car Of The Year 2018”. Oppure Lamborghini, che ha mostrato la sua imponente Urus, un modello di Suv che promette di diventare un punto di riferimento nel settore.

Gli addetti stampa invitati a questa prima giornata di presentazione hanno avuto la possibilità di ammirare la nuova Ferrari 488 Pista, un modello più leggero rispetto al 488 GTB e che sarà utilizzato nelle varie competizioni di Formula Uno. Sulla stessa tipologia di vettura c’è anche la McLaren Senna, una supercar dalle prestazioni incredibili, in grado di raggiungere velocità impressionanti in pochi secondi e mantenendo sempre un grande assetto aerodinamico.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici il settore, ormai, è già da alcuni anni in fermento e il Salone di Ginevra è divenuto il luogo ideale per presentare alcuni modelli. Case storiche come Hyundai, che ha mostrato ai fotografi e giornalisti presenti la sua Kona Ev, oppure la nuova auto targata Mercedes, con il suo sofisticato motore ibrido tra elettrico e diesel.

Infine, se il mercato sembra ormai pronto alla vendita e diffusione delle vetture elettriche, per quanto riguarda le auto tradizionali, sono stati presentati i nuovi modelli di Peugeot 508 e BMW X4. I grandi assenti della rassegna sono stati Opel e Ds, che presenteranno i loro veicoli al Salone di Parigi. Ma a Ginevra gli organizzatori hanno puntato tutto sulla connettività tra macchina e guida automatizzata, un campo sui cui i brand del settore investiranno anche nel prossimo futuro.

[Foto: Club Alfa]