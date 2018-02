Stop alle auto a diesel a Roma, ma solo a partire dal 2024

La questione smog nelle grandi città italiane sta diventando un problema al quale sempre più persone prestano attenzione. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, proprio a riguardo ha preso una decisione che farà discutere molto, ma che sembra essere anche l’unica efficace.

Dal 2024, nel centro della capitale, le vetture diesel non potranno più circolare.

La prima cittadina ha dichiarato “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e al Convegno C40 ho annunciato che, a partire dal 2024, nel centro della città sarà vietato l’uso di veicoli privati alimentati a diesel. Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese. Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi: siccità per lunghi periodi, come sta avvenendo nel Lazio; precipitazioni che in un giorno possono riversare sul terreno la pioggia di un mese intero; o anche nevicate inusuali a bassa quota come quelle che in questi giorni stanno investendo l’Italia. Per questo dobbiamo agire velocemente. Insieme alle altre grandi capitali mondiali, Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea. Se vogliamo intervenire seriamente dobbiamo avere il coraggio di adottare misure forti. Bisogna agire sulle cause e non soltanto sugli effetti”.

Roma, comunque, non sarà l’unica città a dire basta alle vetture diesel: anche Milano a partire dal 2030 vorrebbe diventare completamente libera dalle vetture diesel.

Insomma, nonostante questa mossa possa apparire ai più “estrema” è di certo un passo avanti per poter rendere l’aria nelle nostre città più respirabile.

