Volkswagen: oggi anche per scegliere la configurazione di ruote e pneumatici

La Volkswagen è una delle aziende automobilistiche più famose e longeve a livello mondiale. Proprio per la sua fama, dovuta sicuramente alla qualità elevata dei prodotti che offre, questa azienda garantisce ai suoi clienti dei servizi impeccabili a 360 gradi e, tra questi, anche quelli sugli pneumatici.

Volkswagen ha infatti deciso di offrire ai clienti un servizio online sul quale si possono ordinare, ma soprattutto scegliere, gli pneumatici adatti al nostro mezzo di trasporto. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona in questa breve guida. Per scegliere davvero gli pneumatici di cui hai bisogno e che ti garantiscono una straordinaria tenuta di strada.

La novità degli pneumatici AirStop®

Gli pneumatici AirStop® sono senza ombra di dubbio la gamma più efficiente proposta dalla Volkswagen. Grazie alla particolare tecnologia di cui sono dotati (la Sealing Technology), questi pneumatici ti permettono di viaggiare in totale sicurezza.

Infatti, la Sealing Technology fa in modo che questi pneumatici riescano letteralmente ad auto ripararsi nel caso in cui venissero danneggiati (ad esempio nel caso di forature con un diametro massimo di 5 millimetri). Proprio in questo modo potrai dire addio alle soste di emergenza e viaggiare tranquillo.

La gamma di pneumatici AirStop® viene attualmente proposta per qualsiasi modello Volkswagen, proprio per la loro efficienza e per i vantaggi riportati in seguito:

Possono essere montati su qualsiasi cerchio;

Garantiscono una maggiore sicurezza alla guida;

Si riparano da soli, nel caso di foratura inferiore ai 5 mm di diametro.

Il servizio di Volkswagen ci permette quindi di accedere a questa tecnologia così avanzata, risparmiando non solo il tempo che impiegheremo cercando il modello giusto (attraverso la procedura online), ma anche il denaro che, altrimenti, investiremmo in riparazioni e sostituzioni, se acquistiamo degli pneumatici inferiori.

3 anni di garanzia che coprono tutti i danni

Con il configuratore ruote e pneumatici Volkswagen puoi avere davvero tutto. Oltre a darci la possibilità di comprare degli pneumatici di alto livello, risparmiando tempo e denaro, la Volkswagen ci offre un ottimo servizio di garanzia con i suoi prodotti.

Si tratta di una garanzia che ha la durata di ben 3 anni, senza nessun costo aggiuntivo, e che copre qualsiasi tipo di danni che potrebbe essere eventualmente causato dallo stesso pneumatico o che potrebbe interessarlo direttamente.

La garanzia di 3 anni offerta dalla Volkswagen è inoltre valida nel caso in cui gli pneumatici venissero venduti. In questo modo, se vendi il mezzo compreso di pneumatici o se vendi le gomme prima che scadano i tre anni, il nuovo proprietario potrà godere dei vantaggi della garanzia ancora in corso.

Un occhio di riguardo anche per il periodo invernale

La Volkswagen non poteva certo porre la giusta attenzione al periodo più intenso dell’anno, ossia quello invernale in cui le gomme delle nostre macchine vengono messe a dura prova.

Anche durante l’inverno possiamo acquistare dei prodotti vantaggiosi, degli pneumatici fatti su misura per le temperature rigide, continuando a garantirci sempre una certa sicurezza.