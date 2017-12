Natale alla Casa Bianca: Melania Trump mostra le decorazioni delle Feste

Sono circa 132 le stanze che la first Lady Melania Trump è impegnata a decorare in prossimità delle feste di Natale. In un video mostra come fervono i preparativi all’interno delle numerose stanze che si colorano e addobbano con abeti, fiocchi rossi e luminarie eleganti. Si tratta di un lavoro molto difficile ma allo stesso tempo creativo e soddisfacente quello di addobbare i 6100 metri quadrati.

È il primo anno per la moglie del Presidente americano Trump ad avere questo difficile compito che documenta attraverso un video postato dal suo profilo di Twitter. Tutto l’ambiente sembra richiamare un clima fiabesco, anche piuttosto sfarzoso che ha suscitato non poche polemiche per quello spreco di denaro pubblico. Un posto importante è occupato dal presepe che era stato al centro di una polemica durante la presidenza di Obama. Infatti in questo periodo era uscita una fake news secondo la quale il presepe non sarebbe stato fatto. I colori principali nelle decorazioni sono quelle tipiche del Natale, con tanto rosso, oro, verde, argento ma soprattutto bianco. Per decorare le 132 stanze sono stati utilizzati circa 53 alberi, 71 ghirlande e oltre 12000 oggetti più piccoli da appendere agli abeti. Grande fervore anche per le pasticcerie che hanno realizzato una riproduzione fedele della Casa Bianca adoperando ben 130 chili di pane di zenzero. Molte decorazioni sono state realizzate a mano dai figli dei soldati americani, soprattutto quelli della base di Andrews dell’aeronautica. Proprio durante una recente visita gli ha ringraziati per i lavoretti svolti chiacchierando con loro dei regali che avevano chiesto a Babbo Natale. Si è trattata di una visita piacevole per Melania Trump che forse è la prima volta che appare in pubblico sorridente e soprattutto a suo agio.

Il Natale alla Casa Bianca è una tradizione che affonda le sue radici nel 1800 quando l’allora presidente John Adams utilizzo tali festeggiamenti per far conoscere ai cittadini e al mondo intero qualcosa in più sulla famiglia presidenziale, inviando anche messaggi politici. Da allora si tratta di un appuntamento aspettato che incuriosisce tutto il mondo. Jackie Kennedy nel 1961 fu la prima First Lady a dare un tema specifico in base al quale creare gli addobbi, scegliendo il balletto Lo Schiaccianoci. Tale tema è stato richiamato oggi anche da Melania Trump che intende così ispirarsi alle tradizioni. Nel 1961 gli alberi furono decorati con piccole ballerine d’argento, mentre quelle reali accolsero la First Lady esibendosi in uno spettacolo magico e fiabesco.

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw — Melania Trump (@FLOTUS) 27 novembre 2017

[Foto: gds.it]