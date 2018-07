Aggiornamento Adobe XD: ecco le novità

Sta per arrivare un nuovo aggiornamento Adobe XD. La famosa suite per creare siti web e applicazioni si arricchisce con tante nuove funzionalità grazie a un aggiornamento che arriverà a luglio. Sono previste tante novità in grado di migliorare l’esperienza di utilizzo dell’utente. Tra queste, una delle più salienti è sicuramente il miglioramento del tratto, che permette di realizzare nuove tipologie di linee per creare qualsiasi elemento con Adobe XD.

Miglioramento del tratto col nuovo aggiornamento Adobe XD

L’aggiornamento Adobe XD arricchisce la suite con nuove funzionalità, tra cui il miglioramento del tratto. D’ora in poi si potrà avere un maggiore controllo sulla tipologia di tratto per creare tanti tipi di linee. Sarà possibile inoltre copiare altri tratti più complessi dalla suite Adobe Illustrator, opzione che prima di questo aggiornamento non era prevista.

Cecilia Farooqi, Director of Digital Design presso Equinox, ha dichiarato: “Il mio team Usa spesso linee punteggiate o tratteggiate nei nostri progetti. Il potenziamento di tutte le funzionalità che riguardano il tratto consente di eliminare quel passaggio aggiuntivo che richiedeva la creazione di elementi vettoriali in un’altra applicazione e poi incollarli. L’aggiunta di queste caratteristiche rende sempre di più XD lo strumento privilegiato per il design digitale. “

Nuove funzionalità

Il nuovo aggiornamento Adobe XD permetterà dunque agli utenti di creare elementi nuovi, come ad esempio i drag and drop. Sarà possibile comunicare all’utente in quale posizione caricare i file, o semplicemente utilizzare le nuove funzionalità per apportare miglioramenti estetici ai propri progetti.

Tra le altre novità, c’è anche l’arrivo del cinese semplificato. La suite Adobe ora, oltre all’inglese, francese, tedesco, giapponese e coreano, supporta anche la lingua cinese semplificata. Interessante anche la possibilità di inserire la spaziatura tra i paragrafi, anche da Photoshop e Sketch.

Aggiornamento Adobe XD: le etichette

Il nuovo aggiornamento Adobe XD permetterà di gestire più facilmente i vari assets della suite. Le risorse saranno organizzate in modo più intuitivo, e sarà possibile dare un nome a colori, stili e simboli. Questo perché in genere i file Adobe XD contengono sempre molti stili di carattere, simboli e asset.

Inoltre, gli utenti che utilizzano Windows 10 potranno importare i loro progetti Adobe XD in altri tool, come Zeplin, Avocode e Protopie. La possibilità di dare un’etichetta a ogni elemento permette così di identificarlo e ricercarlo molto più facilmente. Il nuovo aggiornamento Adobe XD era stato molto atteso, soprattutto perché consentirà di risparmiare tempo e accedere più facilmente alle funzionalità.

[Foto: https://overcluster.com]