Amazon Prime aumenta: dal 4 aprile abbonamenti a 36 euro

Aumenti previsti per l’abbonamento ad Amazon Prime. Dal prossimo 4 aprile tutti gli abbonati al servizio di spedizioni gratuite illimitate di Amazon vedranno aumentare le tariffe da 19,99 a 36 euro. Amazon tuttavia ha deciso di trattare con un’occhio di riguardo i suoi clienti più fedeli: tutti gli utenti che dovrebbero effettuare il rinnovo dell’abbonamento prima del 4 Maggio 2018 potranno usufruire di un altro anno allo stesso prezzo di prima. La nuova tariffa di 36 euro scatterà dunque a partire da Maggio 2019.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici e le condizioni previste dall’abbonamento ad Amazon Prime, resta tutto invariato tranne una novità: ci sarà una nuova formula di abbonamento mensile a 4,99€, che permetterà di avere la spedizione gratuita illimitata solo per un determinato lasso di tempo. Quest’offerta è stata pensata per i periodi più particolari dell’anno in cui si tende per necessità a fare più acquisti, come ad esempio le festività natalizie o il mese del Black Friday. Si tratta ovviamente di una tipologia di abbonamento conveniente solo se attivata per pochi mesi.

Il pacchetto Amazon comprende anche la nota piattaforma Prime Video che permette di seguire in abbonamento moltissime serie Tv esclusive, Prime Photos che con il suo spazio di archiviazione illimitato consente di salvare ovunque le proprie immagini, nonché tutta una serie di benefici esclusivi come l’accesso riservato alle offerte lampo dell’Amazon Prime Day, del Black Friday e del Cyber Monday.

Negli Stati Uniti l’abbonamento ad Amazon Prime costa 99 dollari l’anno e prevede la sottoscrizione di piani mensili da 12,99 più altri servizi aggiuntivi che purtroppo non sono previsti per gli abbonati italiani. Amazon sta comunicando in questi giorni tramite email l’aumento delle tariffe di Amazon Prime. Per il momento, all’aumento della tariffa non corrisponde nessun servizio aggiuntivo, è possibile comunque che nei prossimi mesi vengano incluse altre offerte per gli abbonati Amazon.

[Foto: www.diregiovani.it]