Amazon Prime Day 2018: ecco le date ufficiali

Amazon Prime Day 2018. Come ogni anno torna l’appuntamento di Amazon che propone una giornata di offerte esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime. Quest’anno c’è un’importante novità, gli sconti dureranno 36 ore anziché 24.

Amazon Prime Day 2018 inizierà lunedì 16 alle ore 12 e terminerà alla mezzanotte di martedì 17 luglio. Sono previste due fasi, una per le prime dodici ore del 16, e l’altra dopo la mezzanotte tra il 16 e il 17 luglio.

Amazon Prime Day 2018: più offerte rispetto al 2017

L’e-commerce di Jeff Bezos ha già fatto sapere che Amazon Prime Day 2018 avrà il 50% di offerte in più rispetto all’anno scorso. Già nel 2017 Amazon aveva raggiunto il record di vendite in un giorno, battuto solo dal Black Friday di novembre. Inoltre, solo in alcune città, sono previsti degli eventi per promuovere Amazon Day 2018. Tutti gli eventi si potranno seguire in live streaming direttamente dal sito Amazon.

Sempre per gli utenti iscritti a Prime saranno disponibili alcuni articoli in edizione limitata, come dischi autografati o in edizione speciale. Già da oggi sono attivi sconti e promozioni su determinate categorie di prodotti. Sono previste in tutto quasi un milione di offerte su altrettanti prodotti. Aumentano anche i paesi coinvolti: oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, India, Italia, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, quest’anno si inaugurano anche Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Amazon prime Day 2018: ecco le promozioni già attive

Come già accaduto per gli anni precedenti, alcune promozioni sono già disponibili per gli utenti iscritti ad Amazon Prime. Gli sconti anticipati riguardano principalmente i servizi forniti da Amazon. La prima riguarda gli Amazon Brands, ovvero i prodotti a marchio Amazon che sono già in vendita ad un prezzo più basso.

Tante offerte anche per Amazon Music Unlimited: tutti i clienti Prime che non vi hanno ancora aderito potranno provarlo gratis per 4 mesi pagando 0,99€. Inoltre, ci saranno molte promozioni anche su prodotti come Twich e Kindle. Amazon Prime Day 2018 sarà una vera e propria maratona dello shopping per tutti gli abbonati a Prime.

[Foto: www.optimaitalia.com]