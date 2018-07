Amazon Prime Day, le offerte di oggi

Amazon Prime Day, continuano i saldi più attesi dell’anno per i clienti Amazon Prime. Gli sconti esclusivi sono iniziati ieri, 16 luglio, alle ore 12 e continueranno fino alla mezzanotte di oggi 17 luglio. Il colosso di Jeff Bezos ha riservato ai clienti Prime una serie di offerte davvero vantaggiose su una selezione di prodotti. Questo è dunque il momento migliore per effettuare l’iscrizione ad Amazon Prime, che per il primo mese è gratuita. Chi non volesse rinnovare l’iscrizione deve solo ricordarsi di disattivare il rinnovo automatico dopo aver effettuato gli acquisti del Prime Day.

Amazon Prime Day, i prodotti hi-tech in offerta oggi

I prodotti di tecnologia sono sempre i più apprezzati durante l’Amazon Prime Day. Tutti i clienti iscritti a Prime potranno godere di 36 ore di sconti esclusivi su una selezione di prodotti. Tra i dispositivi hi-tech scontati troviamo il tanto amato e-reader Kindle Paperwhite a 89,99€, offerta che permette di risparmiare il 40% (il dispositivo è in vendita a 129€).

Tra gli altri prodotti di tecnologia scontati in occasione dell’Amazon Prime Day, c’è anche il Fire TV Stick. Si tratta di un prodotto targato Amazon, che permette di accedere a tanti contenuti multimediali dalla propria TV. Con il Fire TV Stick si possono guardare le proprie serie TV preferite, tanti contenuti Amazon Prime Video e molto altro grazie all’ apposito telecomando. Utilizzare questo dispositivo è semplicissimo, basta collegarlo al televisore tramite la presa USB e si potrà accedere a tutti i contenuti in streaming.

Anche gli amanti della pulizia della casa non resteranno delusi dalle offerte dell’Amazon Prime Day. L’aspirapolvere senza filo Dyson 227608-01 V7 Fluffy è in vendita attualmente a 319,99€ invece che 399€. Un notevole risparmio dunque per chi ha intenzione di acquistare un’aspirapolvere di ultima generazione con motore digitale V7, filtro aggiuntivo post motore e Tecnologia 2 Tier Radial.

Amazon Prime Day, Tablet Fire 7 a 44,99€

Tra le offerte più succose dell’Amazon Prime Day, da non perdere il Tablet Fire 7 a soli 44,99€. Un’offerta davvero vantaggiosa, se consideriamo che il prezzo di partenza del dispositivo è di 69,99€. Il Tablet Fire 7 è un dispositivo prodotto da Amazon, un Tablet da 7 pollici disponibile in due versioni, 8 GB e 16 GB. Gli iscritti a Prime hanno ulteriori vantaggi, ovvero accesso illimitato a film, episodi di serie TV e archiviazione di foto senza costi aggiuntivi. Inoltre, con Kindle Unlimited è possibile leggere scegliendo tra un milione di titoli. Amazon Prime Day è al quarto anno della sua edizione e terminerà alla mezzanotte di oggi 17 luglio.

Molte altre offerte come il 30% di sconto sulla moda uomo in esclusiva su Amazon. Non vi resta altro che approfittarne.



[Foto: https://www.blogdicultura.it]