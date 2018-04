Amazon Vesta: arriva il primo robot tuttofare di Amazon

Amazon Vesta è pronto per essere lanciato sul mercato. Il colosso di Jeff Bezos ha intenzione di costruire e vendere un robot per uso domestico. La notizia arriva da Bloomberg e secondo le prime indiscrezioni l’e-commerce più famoso al mondo starebbe lavorando da mesi alla realizzazione del prototipo top secret.

Amazon Vesta: il lancio previsto nel 2019

Amazon Vesta è un progetto guidato da Gregg Zehr, che fa parte della divisione R&S Hardware lab 126 ed ha già partecipato alla realizzazione di Fire Tv, Echo e Amazon Tablet Fire. Il primo robot tuttofare di Amazon prende il nome dalla dea romana del focolare domestico e sarà dotato di videocamere avanzate, sensori ottici e software per la computer vision.

Amazon sta già ricercando il personale che si occuperà dello sviluppo di Vesta, ovvero ingegneri software esperti in robotica e nello sviluppo di sensori. Secondo le prime indiscrezioni i primi prototipi di Amazon Vesta saranno inviati ad alcuni dipendenti entro la fine del 2018, per poi essere lanciati nel mercato nel 2019.

Amazon Vesta sarà una sorta di Alexa

Non sono stati ancora svelati dettagli ufficiali sul progetto Amazon Vesta, che potrebbe rivelarsi una sorta di Alexa con funzioni aggiuntive, in grado di muoversi all’interno della casa sfruttando le cam integrate ed i vari sensori. In ogni caso Vesta non avrà nulla a che fare con i Robot sviluppati da Amazon Robotics ed impiegati nei magazzini Amazon.

Già nel 1983 il fondatore di Atari aveva provato a sviluppare un Robot domestico, senza riscuotere molto successo. Anche Sony ed LG hanno presentato pochi mesi fa al CES di Las Vegas alcuni prototipi di robot, inclusi i modelli CLOI e Aibo.

Amazon Vesta potrebbe essere il vero salto di qualità del colosso di Jeff Bezos, che secondo le previsioni potrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari entro il 2023, a fronte dei 5,4 attuali.

[Foto: www.phonandroid.com]