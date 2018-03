Android P Developer Preview è ora disponibile, ecco le novità della nuova versione

Google è finalmente pronto a rilasciare l’ultima versione del suo nuovo sistema operativo, e giorni fa ha reso disponibile Android P Developer Preview.

Come si può intuire dal nome, per il momento si tratta solo di un’anteprima per gli sviluppatori in versione Factory Image, ed ancora non sono stati resi noti tutti i dettagli dell’ultima versione di Android, in quanto si tratta di una preview concentrata sui cambiamenti per i programmatori.

La funzionalità del supporto al ritaglio del display è sicuramente la novità più interessante della nuova versione Android P Developer Preview. La tacca è ormai presente in tutti gli smartphone Android presentati al Mobile World Congress.

Android P Developer Preview consentirà agli sviluppatori di testare le loro nuove app, per vedere la loro resa a schermo intero con la notch nel display. Ulteriore cambiamento sarò nel look ottimizzato per il pannello Quick Settings e il pannello di notifica con gli angoli arrotondati. Da tenere presente che si tratta solo di un’anteprima e che ci potrebbero essere delle modifiche in futuro.

Nuova interfaccia anche per le notifiche delle app di messaggistica: si potranno visualizzare le ultime righe della conversazione se si vuole rispondere direttamente dal pannello di notifica, senza entrare nell’app.

Inoltre, voci di corridoio confermano che il nuovissimo Android P sarà in grado di bloccare le chiamate indesiderate, come ad esempio quelle provenienti da attività di telemarketing. Android P Developer Preview racchiude in sintesi tutte le principali funzionalità destinate agli utenti Android, come ad esempio la nuova finestra di dialogo standard UI che entra in funzione quando le app vogliono verificare l’identità dell’utente tramite la scansione dell’impronta digitale. Tutte le altre novità sono legate al mondo degli sviluppatori che potranno monitorare l’efficienza delle loro app tramite Android P Developer Preview.

Google ha recentemente pubblicato un video nel suo canale YouTube dove mostra alcune delle nuove caratteristiche di Android P Developer Preview per gli sviluppatori.

