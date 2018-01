Antitrust su Apple e Samsung per l’utilizzo di pratiche commerciali scorrette

Secondo l’Autorità l’indagine è stata avviata dopo innumerevoli segnalazioni da parte dei consumatori. Dura la difesa dei due colossi della tecnologia, che hanno indubbiamente una posizione dominante sul mercato.

Così L’Antitrust ha aperto due indagini separate sui due gruppi con l’accusa di aver svolto delle pratiche commerciali scorrette. Occorre ora verificare che le segnalazioni ricevute abbiano e meno un riscontro. Secondo quanto emerge da un’attività preistruttoria svolta d’ufficio, le due aziende avrebbero la colpa di aver sfruttato delle carenze di alcuni strumenti utilizzati per ridurre nel tempo le prestazioni dei loro prodotti per far sì che un consumatore debba acquistare la nuova versione. Sempre secondo l’Autorità, le due aziende avrebbero imposto aggiornamenti software senza inviare un’informativa dettagliata sulle conseguenze di tali modifiche sul proprio telefono e minando così le prestazioni del prodotto elettronico. Si tratterebbe dunque di una violazione al Codice del Consumo, per gli articoli 20, 21, 22 e 24. Si tratta di inchieste dove spesso la Apple si è ritrovata, anche a ragione, nel mirino. Mentre per la Samsung è la prima volta che incappa in situazioni di questo genere dove viene minata la sua credibilità e soprattutto affidabilità.

La prima azienda ad inviare una smentita e ai difendersi è stata proprio Samsung che si è dichiarata completamente estranea a tale pratica poichè in alcun modo hanno minato o ridotto la performance del cellulari tramite queste trovate. Il ciclo di vita di questi cellulari ha avuto un corso del tutto naturale. La società inoltre ha dimostrato fin da subito la sua volontà a collaborare con Antitrust e a fornire tutte le informazioni richieste con lo scopo di chiarire la sua posizione e far venire alla luce la purezza delle sue attività. Secondo la portavoce la soddisfazione dei clienti è una priorità per l’azienda. Per quanto riguarda Apple invece il problema è da ricercarsi nelle batterie. Infatti il giornale The Guardian aveva sollevato il caso che la Apple rallentasse volutamente i vecchi iPhone per indurre i clienti a comprare quelli più nuovi. L’azienda aveva ammesso che poteva aver modificato la gestione della batteria, ma solo per preservarli da eventuali spegnimenti improvvisi. Tuttavia tale spiegazione non è stata sufficiente per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono partite numerose Class Action contro l’azienda di Cupertino che è corsa ai riparti sostituendo le batterie dal modello 6 a prezzi vantaggiosi. Inoltre con i prossimi aggiornamenti gli utenti possono decidere di disattivare il rallentamento delle prestazioni.

[Foto: assets.pcmag.com]