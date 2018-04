Apple, arriva l’aggiornamento iOS 11.3

Novità in casa Apple, sta per arrivare un nuovo aggiornamento pronto da scaricare per tutti i possessori di iPhone ed iPad, si tratta di iOS 11.3. L’aggiornamento andrà a sostituire il vecchio iOS 11, uscito a settembre dell’anno scorso. La Apple con il nuovo iOS 11.3 ha intenzione di migliorare notevolmente alcune prestazioni dei suoi dispositivi, come ad esempio le performance della batteria e alcuni aspetti dell’esperienza utente.

Il nuovo aggiornamento iOS 11.3 permetterà a telefoni e tablet a marchio Apple di supportare la versione 1.5 di ARKit, la rete di sviluppo per le app dedicate alla realtà aumentata. Tutte le applicazioni che utilizzano ARKit potranno far apparire una serie di elementi virtuali sovrapposti a pareti verticali, nonché utilizzare algoritmi per riconoscere elementi come cartelli stradali, manifesti ed opere d’arte, ed integrarli con elementi virtuali. Inoltre, la visuale sullo schermo della fotocamera avrà una risoluzione nettamente migliorata.

Per quanto riguarda la questione della durata della batteria dei dispositivi Apple, la gestione energetica che rallentava alcuni iPhone per impedirgli di spegnersi all’improvviso è stata finalmente modificata, dopo le lamentele di molti utenti. Nelle impostazioni, all’interno del menu batteria, si potranno trovare le informazioni sull’accumulatore, e dopo il primo spegnimento improvviso apparirà un’opzione per decidere come gestire le prestazioni del processore.

Anche l’aspetto della privacy è stato migliorato, con il nuovo aggiornamento iOS 11.3 i dati degli utenti saranno utilizzati in modo più trasparente, e verrà spiegato loro come le informazioni personali saranno utilizzate da Apple. Ogni volta che l’azienda utilizzerà le informazioni degli utenti, apparirà un’icona sul dispositivo. Infine ci saranno nuove animoji disponibili con iOS 11.3. Alcune erano già state rese disponibili per IPhone X, come quelle del leone, orso, drago e teschio.

Disponibili anche stream di video senza interruzione su Apple Music ed inaugurata una nuova sezione video in Apple News. Negli Stati Uniti sono stati lanciati anche Business Chat e Health Records, due nuove funzionalità dedicate allo scambio di messaggi con l’assistenza di aziende e brand. iOS 11.3 è disponibile a partire dal 30 Marzo 2018 per tutti i dispositivi Apple.

