Apple Design Awards 2018: ecco le app vincitrici

Durante la Worldwide Developers Conference di Apple sono state presentate le novità dei prossimi sistemi operativi ma soprattutto sono state svelate le App vincitrici degli Apple Design Awards 2018. Si tratta di una serie di premi dedicati alle applicazioni più creative e all’avanguardia di Cupertino, che ogni anno si sfidano a colpi di novità, innovazione e design.

Apple Design Awards: il premio Oscar delle Applicazioni di Cupertino

Nel 2017 sono stati premiati due nomi italiani agli Apple Design Awards, mentre quest’anno purtroppo non ci sono state aziende italiane sul podio. I vincitori del 2018 includono sviluppatori che provengono da tutto il mondo, come Australia, Canada, Finlandia, India e Olanda. Ron Okamoto, vice presidente del Worlwide Developments di Apple ha dichiarato che “Le app che hanno vinto quest’anno sono davvero innovative e fonte di ispirazione, così come gli sviluppatori che le hanno create. Gli Apple Design Awards sono stati il trampolino di lancio per sviluppatori che hanno creato app molto amate sull’App Store, come Procreate, Zova, djay Pro e Monument Valley».

Le applicazioni vincitrici degli Apple Design Awards 2018

La prima applicazione vincitrice degli Apple Design Awards 2018 si chiama Oddmar, ed è stata sviluppata in Turchia. Si tratta di un game play a scorrimento laterale a tema vichinghi con una colonna sonora cinematografica che la contraddistingue. L’applicazione Bandimal che arriva dalla Finlandia permette di comporre musica per i più piccoli. Tra le applicazioni vincitrici troviamo anche il gameplay Alto’s Odissey, sviluppata in Canada. Calzy 3 è una calcolatrice personalizzabile, prodotta in India.

Anche l’App Agenda, che permette di prendere appunti in modo alternativo su Mac, è stata premiata agli Apple Design Awards 2018. Il sesto premio va a Frost, sviluppata in Austria, un puzzle game dove i giocatori guidano sciami di particelle. iTranslate converse è un’app che trasforma Apple Watch e iPhone in un dispositivo di traduzione bidirezionale. Tutte le applicazioni vincitrici sono totalmente gratuite, dunque non ci resta che scaricarle per verificare se meritano effettivamente il premio.

