Apple Watch 4: il lancio previsto entro la fine dell’anno

L’Apple Watch è senza dubbio uno dei prodotti più apprezzati nel settore degli smartwatch. Secondo quanto dichiarato recentemente da Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities, è probabile che il nuovo Apple Watch 4 sarà rilasciato in autunno con un design tutto nuovo ed uno schermo ancora più grande.

Sono dunque numerose le modifiche che saranno apportate al nuovo Apple Watch 4, a partire dal design che sarà completamente rivisitato. Ci sarà inoltre un notevole miglioramento nel monitoraggio della salute e la batteria avrà prestazioni migliori in quanto promette di prolungare la durata rispetto ai modelli attualmente presenti sul mercato.

Il nuovo Apple Watch 4 avrà un display più grande del 15% con dei quadranti da 38 e 42 millimetri, ma ancora non è stato rivelato se questo comporterà delle cornici più sottili o una struttura più grande degli orologi stessi.

Secondo quanto dichiarato da Apple, il nuovo modello di Apple Watch 4 avrà un design molto più trendy e all’avanguardia, ma non sono stati ancora forniti dettagli in merito.

Secondo le previsioni, Apple conta di vendere tra i 22 ed i 24 milioni di unità di Apple Watch 4 solamente nel 2018, con un aumento generale del 30% rispetto al 2017. Per quanto riguarda invece i risultati a lungo termine, le vendite degli smartwatch Apple dovrebbero aggirarsi intorno ai 50 milioni di unità all’anno. Il nuovo Apple Watch 4 dovrebbe essere rilasciato nel prossimo autunno, insieme ai nuovi modelli di IPhone che in genere vengono presentati nel mese di settembre.

Secondo le ultime indiscrezioni sul nuovo Apple Watch 4, l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di puntare tutto su una maggiore autonomia della batteria ed una sensoristica dedicata alla salute molto più evoluta, con dei sensori che potrebbero andare aldilà della semplice rivelazione del battito cardiaco. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni che la Apple deve ancora confermare, ma con molta probabilità il lancio del nuovo Apple Watch 4 è molto vicino, ed il mercato degli smartwatch è pronto ad accogliere tutte le novità Apple.

[Foto: http://www.iriparoroma-prati.it ]