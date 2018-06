Apple Watch 4 in arrivo a settembre con uno schermo touch

Sono uscite le prime indiscrezioni sul nuovo Apple Watch 4. Secondo alcune voci la prossima versione dello smartwatch Apple potrebbe perdere tutti i tasti ed avere uno schermo totalmente touch. Il nuovo dispositivo dovrebbe uscire a settembre 2018 ed avere uno schermo più grande del 15%, una memoria con più spazio di archiviazione e nuove funzionalità come il monitoraggio del sonno e della salute.

Apple Watch 4: addio tasti e batteria più potente

Apple ha intenzione di eliminare tutti i tasti del nuovo Apple Watch 4. Quando si premerà il tasto digitale posizionato nella parte laterale della scocca si percepirà una vibrazione, che darà all’utente la sensazione di un’interazione fisica. La corona digitale dello smartwatch potrà dunque essere ruotata ma perderà il tasto fisico.

L’eliminazione dei tasti consente di guadagnare spazio nel dispositivo e probabilmente questo porterà a una batteria più ampia. Per quanto riguarda il piano estetico non sono previste grandi rivoluzioni per il nuovo Apple Watch 4, che probabilmente avrà un design molto simile ai modelli precedenti.

Nuove funzionalità in arrivo per il nuovo Apple Watch 4

Sono previste invece nuove funzionalità per il nuovo Apple Watch 4, come ad esempio il monitoraggio del sonno e della salute. Prevista anche la funzionalità del monitoraggio del cuore, come se lo smartwatch fosse un vero e proprio elettrocardiogramma.

Novità anche per quanto riguarda il cinturino. Apple Watch 4 potrebbe montare il rivoluzionario Magnetic Wristband, un cinturino con dei magneti incorporati che permette alle due parti di unirsi.

Il cinturino si potrà dunque avvolgere intorno allo smartwatch e sarà in grado di avvolgere lo schermo una volta tolto l’orologio, fungendo da protezione durante il trasporto. Le previsioni di Ming Chi-Kuo, l’analista di KGI esperto in previsioni e indiscrezioni Apple, affermano che nel 2018 saranno venduti tra i 22 e i 24 milioni di Apple Watch 4, vale a dire il 30% in più rispetto lo scorso anno.

