Arriva Windows 10 Spring Creators Update, lancio previsto ad Aprile

Il colosso Microsoft ha intenzione di rilasciare l’aggiornamento Windows 10 Spring Creators Update entro il prossimo Aprile 2018.

Il nome ufficiale della nuova versione non è stato ancora rivelato da Microsoft, ma l’azienda ha già dato delle piccole anticipazioni facendo trapelare il nome.

All’interno del blog ufficiale di Microsoft è stata fornita una panoramica di Windows 10 che attesta il rilascio ufficiale previsto per il mese di Aprile, che conferma il supporto della versione OS fino a ottobre 2019.

Microsoft ha intenzione di finalizzare Windows 10 Spring Creators Update entro fine Marzo, in modo da poter spedire tutto ai consumatori alcune settimane dopo. La nuova versione includerà alcune nuove funzionalità, come ad esempio l’inserimento della Timeline, il supporto HDR, un supporto DPI migliorato e alcune modifiche Fluent Design per quanto riguarda la progettazione del sistema operativo.

Il Team Microsoft sta iniziando a testare il prossimo aggiornamento di Windows 10, che prenderà il nome di Redstone 5, almeno secondo alcune voci trapelate. Le caratteristiche di questo nuovo aggiornamento non sono state ancora rese note, per ora c’è solo la certezza che le schede saranno incluse nella categoria Esplora Risorse e all’interno di altre app Windows che faranno parte del nuovo aggiornamento di Microsoft.

Il post del blog di Microsoft che annuncia l’imminente rilascio di Windows 10 Spring Creators Update, indica anche che la versione definitiva del sistema operativo dovrebbe essere la 17115, ovvero quella che è già in distribuzione da qualche giorno in esclusiva per gli Insider di Fast e Slow Ring.

Il nome ufficiale del prossimo aggiornamento sarà reso noto durante una conferenza apposita, che svelerà tutte le novità più importanti della nuova ed imminente versione di Microsoft. Secondo alcune voci il nome ufficiale e definitivo dovrebbe essere proprio Windows 10 Spring Creators. A questo punto non ci resta che attendere il mese di Aprile per averne la conferma.

[Foto: https://www.neowin.net]