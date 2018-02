Bufera in casa Amazon: un braccialetto elettronico controllerà i dipendenti

Si respira aria di protesta tra i dipendenti Amazon. Il noto e-commerce di Jeff Bezos avrebbe ideato un brevetto, ovvero dei braccialetti elettronici in grado di monitorare in ogni istante tutte le operazioni eseguite dai dipendenti Amazon.

Subito accusata di voler controllare i suoi dipendenti, Amazon dall’altra parte ha dichiarato di aver sempre rispettato tutte le normative sul lavoro, specificando che questa novità del braccialetto elettronico sarà semplicemente un supporto tecnico per i suoi dipendenti, che semplificherà le operazioni da svolgere rendendo tutto più veloce ed efficiente.

Per ora comunque si tratta solo di un brevetto che non è stato ancora attuato, ma che ha già sollevato numerose polemiche soprattutto tra i dipendenti dell’e-commerce che temono una violazione della loro dignità e soprattutto un eccessivo controllo sul loro operato.

I braccialetti elettronici pensati da Amazon si collegheranno direttamente al magazzino e ai migliaia di ordini elaborati giornalmente, e saranno in grado di monitorare e seguire con precisione ogni singolo movimento del dipendente, per verificare che le operazioni vengano eseguite correttamente e nel giusto ordine, secondo gli standard e le tempistiche stabilite dall’azienda.

L’obiettivo finale, secondo quanto dichiarato da Amazon, è solamente quello di velocizzare e regolarizzare le operazioni di smistamento degli ordini, e soprattutto eseguirle correttamente e senza errori, per evadere il maggior numero di ordini possibile.

All’interno del braccialetto inoltre ci sarà un dispositivo elettronico che emetterà delle vibrazioni in caso di errori del dipendente.

Amazon non ha rilasciato dichiarazioni sui braccialetti elettronici, ribadendo la sua unica volontà di voler salvaguardare i lavoratori “per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed inclusivo“, dove le priorità restano sempre la salute ed il benessere dei lavoratori.

I sindacati non hanno accolto positivamente i braccialetti elettronici Amazon, essendo oltretutto già impegnati a difendere i lavoratori italiani dello stabilimento di Castel San Giovanni a Piacenza, i quali hanno già scioperato in occasione dell’ultimo Black Friday del 2017 per opporsi alle condizioni lavorative disumane e ai turni lavorativi massacranti.

Lo stesso Premier Paolo Gentiloni si è subito dichiarato contrario all’introduzione dei braccialetti elettronici Amazon per monitorare il lavoro dei dipendenti “La sfida è il lavoro di qualità e non il lavoro con il braccialetto“, ha dichiarato il Premier Gentiloni.

(Fonte: www.webnews.it).

Non è dunque la prima volta che l‘ e-commerce di Jeff Bezos finisce sotto i riflettori per delle questioni legate alle condizioni lavorative dei suoi dipendenti.

Anche negli Stati Uniti ed in Europa ci sono state moltissime proteste a causa dei ritmi di lavoro molto intensi cui vengono sottoposti i dipendenti Amazon, molti dei quali hanno dichiarato di non avere nemmeno il tempo di allontanarsi qualche minuto per andar in bagno, in quanto potrebbero rischiare penalità se non rispettano i ritmi di produttività stabiliti dall’azienda.

[Foto:www.ilpost.it]