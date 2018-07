Hai preso la decisione di voler chiudere il tuo account Gmail perché hai affidato la gestione delle tue mail a un altro servizio? O semplicemente desideri abbandonare il servizio di posta Google perché non ti serve più? Nessun problema, questa guida ti aiuterà, passo dopo passo a raggiungere il tuo intento.

Backup dati account Gmail

gmailPrima di cancellare il tuo account Gmail ricorda di effettuare il backup dei tuoi dati Gmail, come contatti, email e molto altro. Per farlo ti basterà effettuare il login e individuare il box con la voce Dati personali e privacy. Subito dopo cliccare su Controlla i tuoi contenuti. Bene, ora non ti resta che creare un archivio per visualizzare l’elenco dei prodotti Google associati al tuo account da includere nel backup. A seconda della quantità dei dati, il backup potrebbe richiedere diverse ore o, addirittura, diversi giorni.

Ci penserà un’email con il link per il download dei dati salvati a comunicarti che il backup è pronto.

Eliminare account Gmail da computer

Dopo aver creato e scaricato il backup, sei pronto per cancellare l’account Gmail. Per disattivare l’account Gmail, la prima cosa da fare è collegarti alla pagina iniziale di Google e una volta cliccato sulla foto del tuo account in alto a destra premi la voce Account Google.

Bene, individua la voce Elimina il tuo account o i tuoi servizi presente nel box Preferenze account e cliccaci su. Ora seleziona l’opzione Elimina account Google e dati, dopodiché inserisci nuovamente la password del tuo account Google e pigia sul pulsante Avanti.

Apponi il segno di spunta accanto alle voci :

Sì, riconosco di essere ancora responsabile di tutti gli addebiti derivanti da eventuali transazioni finanziarie in attesa e comprendo che in determinate circostanze le mie entrate non verranno pagate;

Sì, desidero eliminare definitivamente questo account Google e tutti i relativi dati.



A questo punto non ti resta che cliccare su Elimina account e in tal modo avrai cancellato definitivamente il tuo account gmail.

Cosa è importante sapere

L’operazione che avrai appena effettuato è irreversibile. Non avrai quindi più la possibilità di recuperare il tuo account e i dati a esso associati.

In caso tu dovessi ripensarci ricorda che hai a disposizione un breve periodo di tempo per recuperare l’account Gmail. Per farlo dovrai collegarti a Google, effettuare il login con le credenziali del tuo account “eliminato” e fare clic sul pulsante Avanti.

Se visualizzerai la voce Questo account è stato recentemente eliminato e potresti riuscire a ripristinarlo, fai clic sul pulsante Avanti, inserisci la password nel campo Inserisci l’ultima password e pigia sul pulsante Avanti per tentare il recupero.

[foto: techzilla.it]