Vi sarà capitato sicuramente di sentire questa frase “possiedo un blog che mi permette di guadagnare online” e vi sarete chiesti com è possibile.

Avere un blog può essere vista come una fonte di guadagno, soprattutto se curato e gestito in un certo modo. Come? Lo scopriremo insieme in questo articolo.

Requisiti essenziali per guadagnare con un blog

Prima di ogni cosa è bene sapere se il vostro blog possiede i requisiti per poter iniziare a fare soldi online.

Quali sono?

volume di traffico considerevole;

tema e target di riferimento specifici;

contenuti di qualità.

È bene specificare che esistono diversi metodi per guadagnare; iniziamo suddividendoli in due macro categorie: metodi diretti e metodi indiretti.

Metodi diretti per guadagnare con un blog

Esistono vari modi per guadagnare con un blog. Vi elenchiamo i due più importanti:

Banner ed annunci pubblicitari

Una tecnica che però richiede volumi di traffico elevati è senza dubbio quella dei banner pubblicitari. Ad oggi però non risulta molto efficace a causa di programmi che gli utenti installano sul proprio pc (come Adblock, per esempio) che nascondono la pubblicità preventivamente.

Se desiderate comunque inserire annunci pubblicitari all’interno del vostro blog vi consigliamo di affidarvi a Google Adsense, servizio che vi permetterà di guadagnare in base al numero di esposizioni dell’annuncio pubblicitario (impression) o click sugli annunci.

Se non volete o non potete affidarvi ad Adsense, la strada alternativa potrebbe essere quella di vendere banner (o spazi pubblicitari) direttamente alle aziende che ne sono interessate.

Programmi di affiliazione

Se possiedi un blog di settore e desideri parlare di un argomento specifico, allora potrai affidarti a programmi di affiliazione. Come? Ti basterà, all’interno dei post del tuo blog, trattare un determinato tema e a completamento di esso, proporre l’acquisto di un prodotto o servizio correlato.

Mi raccomando: per poter guadagnare è importante che la pagina sui cui risiedono i links di affiliazione sia ben indicizzata su Google tramite determinate parole chiave.Lead generation

Si tratta di un metodo che consente di “guidare” l’utente verso la vendita attraverso un tunnel che trasformi il visitatore in cliente. È possibile quindi utilizzare newsletter informative che inviino determinati messaggi di follow up che portano gli utenti a compiere delle azioni che avevamo previsto per loro.

Man mano che il vostro blog crescerà, aumenteranno anche il numero di aziende che vi contatteranno per pubblicare dei post sponsorizzati o delle recensioni sui propri prodotti dietro ricompensa.

Vi lasciamo con un consiglio: Non dovete avere fretta. Un blog si costruisce nel tempo.