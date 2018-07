Desiderate scaricare sul tuo Pc tutta la tua musica preferita per ascoltarla quando e quante volte volete, anche in modalità offline? YouTube è una fonte di musica inesauribile se desideri musica da scaricare gratis. Non sapete come fare? Non preoccupatevi: questa guida vi aiuterà a farlo in semplici step, e con diverse soluzioni. Stay Tuned!

Musica da YouTube: Convert2MP3

Il primo servizio che vi consigliamo per scaricare musica da YouTube è Convert2MP3. Permette di convertire video di YouTube in brani MP3, AAC, FLAC, WMA, OGG ed M4A al massimo della qualità possibile.

Per utilizzarlo il procedimento è veramente semplice e intuitivo. Vi basterà incollare l’indirizzo del ideo di YouTube che vuoi convertire in file audio nel campo Insert video link (URL) and select format. Selezionate il formato di file che desideri da un menu a tendina e cliccare sul pulsante verde Convert. Una volta che il video verrà elaborato sarà sufficiente pigiare su Continue e Download per avviare il download del file audio.

ClipConvert

ClipConvert, un altro valido strumento per scaricare e convertire video da YouTube.

Il suo funzionamento è davvero molto semplice. Dovrete anche qui incollare l’indirizzo del video di YouTube da scaricare nella barra collocata in alto e cliccare sul pulsante Continua. Potrete anche selezionare il formato audio che preferisci tra MP3, M4A o AAC.

Inoltre questo servizio online vi permetterà di ritagliare il video come desiderate, indicando un punto di inizio e fine personalizzato: in questo modo potrete estrapolare solo la traccia audio da una porzione di filmato.

Yout

Avete mai sentito parlare di Yout? Si tratta di un altro sito per scaricare musica da YouTube. Consente di estrapolare l’audio dai video di YouTube in maniera veloce e senza difficoltà. Come utilizzarlo? Semplice: non dovete fare altro che aprire il video di YouTube che volete convertire in MP3, e cliccare sulla barra degli indirizzi del tuo browser, cancellando il suffisso –ube dall’indirizzo youtube.com (es. https://www.youtube.com/watch?v=zGJNxVwiktE deve diventare https://www.yout.com/watch?v=zGJNxVwiktE) e a questo punto premi Invio sulla tastiera del tuo PC.



Selezionate poi la qualità del brano da scaricare e cliccatte poi sul pulsante Disco MP3 per avviare il download. Anche in questo caso, se lo desiderate, potete “tagliare” il brano da scaricare indicando il punto di inizio e il punto di fine, attraverso gli indicatori bianchi, posizionati sotto l’anteprima del video.