Come trasferire video e musica da PC a iPhone

Nonostante tutta la varietà di servizi di streaming e archiviazione cloud, la maggior parte degli utenti preferisce archiviare la musica sui propri dispositivi mobili. A differenza degli smartphone che girano su altri sistemi operativi, la procedura su iOS per scaricare musica non può essere definita semplice. Se segui le istruzioni del produttore, tutti i file audio e video possono essere caricati su iPhone solo con l’aiuto del programma iTunes. La procedura, in generale, è semplice, ma richiede una connessione del tuo iPhone al computer. In questo articolo, parleremo di come caricare audio e video sull’iPhone in vari modi.

Come preparare musica per iPhone

Prima di tutto, vediamo come prepare le tracce musicali per il tuo iPhone. Le canzoni esistono in vari formati audio. Quelli adatti per iPhone sono MP3 e M4A. Se hai un album musicale in qualche altro formato, lo devi convertire prima di trasferirlo su iPhone. Lo potrai fare con gratuito programma di Freemake.

Scarica ed installa il programma sul tuo PC con Windows. Durante il processo d’installazione seleziona la lingua italiana per avere la interfaccia nella tua lingua madre.

Completa il processo di installazione facendo sempre clic sul pulsante “Avanti”. Il freeware non offre alcuna pubblicità, quindi puoi essere sicuro che nient’altro verrà installato sul tuo computer.

Avvia Freemake Audio Converter e clicca “+Audio” per aggiungere le tracce e gli album nel programma. Si noti che il software può convertire solo file audio non protetti.

Ora seleziona un formato audio per iPhone. Come è stato detto sopra, puoi selezionare MP3 o M4A. Clicca sul pulsante correspondente per aprire le impostazioni.

Seleziona la qualità audio da un menu a discesa. È necessario scegliere la qualità corrispondente al file originale o inferiore.

Ora imposta una cartella in cui desideri salvare i tuoi nuovi file musicali. Si prega di notare che il convertitore di Freemake non modifica le canzoni originali. Nuovi file MP3 o M4A verranno creati in una cartella specificata.

Per transferire le tracce nuove su iPhone, avrai bisogno di aggiungerle su iTunes. Freemake Audio Converter lo può fare per te automaticamente. Prima di avviare la trasformazione dei file, seleziona un’opzione “Esporta in iTunes”. Alla fine di conversione, la nuova musica sarà aggiunta in iTunes.

Ecco come puoi preparare i file musicali per iPhone. Tuttavia, a volte l’audio viene fornito con una linea video. In questo caso, è necessario tagliare il video e lasciare solo la parte musicale.

Come preparare video per iPhone

Puoi farlo con un altro programma gratuito di Freemake – Freemake Video Converter. Avvia il convertitore video non appena l’installazione è completata. Vedrai uno strumento colorato con grandi pulsanti in alto e in basso. Quelli in alto sono “+ Audio”, “+ Video”, “+ DVD”, “+ Foto” e “Incolla URL”. Questi pulsanti servono per importare contenuti multimediali nel software. I pulsanti in basso sono formati video in cui puoi salvare i tuoi video.

Per tagliare l’audio da un file MP4, clicca “in MP3”. Come in Freemake Audio Converter, scegli la qualità dell’audio desiderata, la cartella per le canzoni e clicca “Converti” per convertire MP4 in MP3 da caricare su iPhone.

Freemake Video Converter può anche aiutarti a preparare i video per il tuo modello di iPhone. Per convertire video per iPhone, scegli l’opzione “in Apple”. Quindi seleziona il tuo modello di iPhone dal menu a discesa. Se non riesci a trovare il tuo modello di iPhone, puoi creare un predefinito personalizzato con le impostazioni del tuo iPhone. Per farlo, fai clic sulla ruota dentata blu sotto la scelta del dispositivo.

Come caricare audio e video su iPhone

Entrambe le opzioni di uscita video e MP3 forniscono una funzionalità di esportazione su iTunes. Se lo contrassegni, i brani ed I filmati convertiti verranno salvati automaticamente nella libreria multimediale di iTunes. Quindi per aggiungerli al tuo iPhone, dovrai solo sincronizzare il tuo dispositivo e iTunes.

Per farlo, segui i passi:

Collega il dispositivo al computer. Apri iTunes. Assicurati di avere l’ultima versione. Seleziona il contenuto (audio e video) che desideri aggiungere al dispositivo nella libreria di iTunes. Nel riquadro di sinistra, trova il tuo dispositivo, quindi trascina il contenuto su iPhone.

Gli utenti di dispositivi iPhone possono aggiungere musica o video da una sola libreria di iTunes.

l principale vantaggio di questo metodo è l’organizzazione di una libreria su iTunes che è comoda da usare sul computer e può essere facilmente trasferita su iPhone. Va inoltre notato che tutta la musica verrà riprodotta su dispositivi iOS attraverso l’applicazione Music standard ed i filmati attraverso l’app Video. Entrambe hanno un design eccellente e tutte le funzionalità necessarie per una riproduzione facile.