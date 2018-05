Ethereum: la moneta digitale più flessibile di Bitcoin

Dopo il Bitcoin, la moneta digitale più conosciuta, arriva Ethereum. In soli 12 mesi il suo valore è cresciuto 100 volte tanto, passando da 8 a 800 dollari. Si tratta di una nuova tipologia di cripto-valuta che funziona con la stessa tecnologia dei Bitcoin, ovvero la blockchain, un sistema che consente di effettuare transazioni in tutta sicurezza tra persone che non si conoscono.

Ethereum, la moneta digitale amica delle banche

Rispetto al Bitcoin, Ethereum è una moneta digitale molto più flessibile e meno “rigida”. Proprio per questo motivo ben 30 banche ed altrettanti colossi dell’Hi Tech si stanno riunendo per studiare come sfruttare al meglio la rivoluzione delle cripto-valute.

L’inventore di Ethereum è un programmatore russo canadese di soli 23 anni, Vitalik Buterin, un appassionato di Bitcoin. Nel 2014 il ragazzo ha lanciato la sua moneta digitale con un progetto di Crownfunding e da allora si è dedicato solo allo sviluppo della sua cripto-valuta.

In questo momento sono in circolazione oltre 96 milioni di Ether, contro i 16 di Bitcoin. Per ogni nuovo blocco di transazioni effettuate, l’autore ottiene una ricompensa fissa. Ogni 16 secondi il totale di monete digitali aumenta di 5 unità. In sintesi è possibile coniare nuovi Ether all’infinito, cosa che non è piaciuta molto agli investitori che sono preoccupati per l’inflazione. Al momento Buterin ha cercato di rassicurare tutti e con i suoi programmatori sta studiando un nuovo algoritmo che dovrebbe essere pronto a breve.

I vantaggi della moneta digitale Ethereum

Secondo il suo inventore, i vantaggi della moneta digitale Ethereum sarebbero molteplici. Tra questi sicuramente la scalabilità, ovvero la possibilità di svilupparsi in base alle necessità. Inoltre la flessibilità, ovvero la capacità di ospitare applicazioni diverse sulla Blockchain.

L’algoritmo di Ethereum è dunque molto più semplice da modificare rispetto a quello di Bitcoin. Buterin ha progetti molto ambiziosi per la sua moneta digitale, ed ha dichiarato che in un paio di anni raggiungerà i livelli di Visa.

[Foto: https://hacked.com]