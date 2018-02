Facebook ha avviato ufficialmente la fase di sperimentazione del tasto “Non mi piace”, il tanto atteso pollice all’ingiù che gli utenti del social network stanno richiedendo ormai da anni per esprimere il loro disaccordo sotto ai post altrui.

Il nuovo tasto “Non mi piace” è ancora in fase di testing e prenderà il nome di “Downvote” ma, al contrario di quello che si aspettano gli utenti, non sarà un Dislike per esprimere disapprovazione. Il pollice all’ingiù di Facebook avrà il compito di segnalare e mettere in evidenza commenti offensivi, foto inappropriate e discorsi che incitano all’odio e al bullismo, nascondendo in modo automatico dal news feed tutti i contenuti giudicati offensivi.

Il nuovo tasto “Non mi piace” servirà dunque a contrastare il cosiddetto “Hate speech”, ovvero l’incitamento all’odio che sta dilagando sempre di più sul web, specialmente tra gli utenti più giovani che sono spesso vittime di bullismo e comportamenti offensivi sui social.

Per il momento, il funzionamento del tasto Downvote non è ancora del tutto chiaro, essendo ancora in fase di testing su alcune pagine pubbliche negli Stati Uniti, dove è stato avvistato da alcuni utenti. L’unica cosa certa, è che il tasto “Non mi piace” di Facebook non sarà un semplice Dislike per esprimere disapprovazione sotto ai commenti di altri utenti, così come molte persone vorrebbero.

“Non stiamo testando il Non mi piace – ha smentito seccamente un portavoce al sito TechCrunch – stiamo al contrario esplorando una funzionalità che dia alle persone e a noi i feedback sui commenti sui post delle pagine pubbliche”. [Fonte: www.larepubblica.it]

In sintesi, possiamo dire che il nuovo tasto “Non mi piace” di Facebook sarà una sorta di segnalazione per i post inappropriati, un feedback per i singoli commenti degli utenti. In questo modo gli algoritmi di Facebook elimineranno e nasconderanno dal news feed tutti i commenti che all’interno di un post otterranno pollici all’ingiù, mettendo in evidenza tutti gli altri e declassando dunque i contenuti reputati offensivi e violenti.

Negli ultimi anni gli utenti di Facebook hanno richiesto più volte l’introduzione del tasto “Non mi piace”, inteso come modalità per esprimere disaccordo nei confronti di altri utenti, ma Zuckerberg è sempre stato contrario ad introdurre questa funzionalità, perchè secondo lui in questo modo dilagherebbe la negatività sui social. L’obiettivo principale di Facebook resta dunque quello di connettere il più possibile le persone tra loro, ed evitare qualsiasi forma di odio e cyberbullismo tra gli utenti della piattaforma.

[Foto: tech.everyeye.it ]